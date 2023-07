Voici pourquoi l’indice de Shanghai et Hang Seng ont augmenté après la faiblesse des données chinoises

L’indice de Shanghai et le Hang Seng ont dérivé à la hausse jeudi alors que les investisseurs ont ignoré les faibles données économiques de la Chine. L’indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 2,60% tandis que celui de Shanghai a augmenté de 0,86%.

Inflation américaine et ralentissement de la croissance chinoise

Le thème principal du marché cette semaine est le ralentissement économique de la Chine et des États-Unis. Certains signes indiquent que l’économie chinoise se redresse à un rythme beaucoup plus lent que prévu.

Les données publiées cette semaine ont montré que l’inflation chinoise était tombée à 0 % en juin. En conséquence, il est probable que l’inflation du pays passe dans la zone négative au cours des prochains mois. Bien qu’une faible inflation soit encourageante, elle fournit également des signes indiquant qu’une économie perd de son élan.

Un rapport séparé publié jeudi a révélé queles exportations et les importations de la Chine ont continué de baisser en juin. Les exportations ont chuté de 12,4 % en juin après avoir chuté de 7,5 % le mois précédent. Les importations, en revanche, ont diminué de 6,8 % après une baisse de 4,8 % en mai. En conséquence, l’excédent commercial s’est élargi à 70 milliards de dollars.

Les analystes estiment que l’économie chinoise se porte moins bien que ce que disent les chiffres officiels. Ils citent la faiblesse persistante du marché des produits de base et la baisse des coûts d’expédition. Comme je l’ai écrit lundi, le transport maritime les coûts ont chuté aux plus bas de 2019.

Dans une note récente, un analyste bien connu a averti que la Chine se dirigeait vers une récession du bilan. Une récession de bilan est le moment où les entreprises et les particuliers se concentrent sur la réduction de leurs dettes au lieu de dépenser. À ce titre, il a comparé l’économie chinoise à celle du Japon, qui a récemment stagné.

Ralentissement de l’inflation aux États-Unis

Le principal catalyseur du Hang Seng et de l’indice de Shanghai sont les récentes données américaines sur l’inflation à la consommation. Comme nous l’écrivions ici , l’inflation est tombée à 3,0 % en juin tandis que l’inflation sous-jacente est tombée à 4,8 %. Ce dernier est passé sous la barre des 5 % pour la première fois depuis des mois.

Par conséquent, ces chiffres signifient que la Réserve fédérale commencera probablement à pivoter dans les mois à venir puisque le marché du travail se ramollit également. Ainsi, il est probable que la hausse des taux de ce mois-ci soit la dernière cette année.

Les indices mondiaux ont tendance à bien se comporter lorsque la Fed devient accommodante. D’une part, une Fed accommodante conduit à un dollar américain plus faible et à un sentiment de risque sur le marché.

Les principaux moteurs de l’indice de Shanghai étaient le groupe ARTS, la centrale thermique de Dalian, Fujian Raynen Tech et Cybrid Technologies. Toutes ces actions ont bondi de plus de 5 %. À Hong Kong, les plus gros moteurs ont été des entreprises comme AIA Group, Alibaba, Alibaba Health Information, ANTA Sports et Baidu. Toutes ces actions ont augmenté de plus de 5 %.