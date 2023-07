La Réserve fédérale lance officiellement le service de paiement instantané FedNow

La Réserve fédérale a annoncé le lancement du premier service de paiement instantané du gouvernement, FedNow, jeudi 20 juillet. Le système très attendu permettra aux utilisateurs de transférer de l’argent et de payer des factures instantanément.

It's a great day for the world of payments! The Federal Reserve's FedNow® Service is now live! Per a statement from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell in the Fed's press release: "The Federal Reserve built the FedNow Service to help make everyday payments over the coming… pic.twitter.com/QuODpQ1mlq — Alloya Corporate FCU (@AlloyaCorp) July 20, 2023

Le service de paiement a été lancé avec l’adhésion de plusieurs banques en tant que partenaires. La Réserve fédérale estime que toutes les institutions financières des États-Unis intégreront le nouveau système dans les mois ou les années à venir.

Les coopératives de crédit et les banques peuvent s’inscrire pour utiliser FedNow et assurer des transferts d’argent instantanés pour leurs clients 24h/24 et 7j/7 tout au long de l’année. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré

“La Réserve fédérale a créé le service FedNow pour aider à effectuer les paiements quotidiens au cours des prochaines années plus rapidement et plus facilement.”

Gensler a promis que les entreprises et les particuliers bénéficieraient progressivement de plus d’avantages à mesure que les banques adopteraient de plus en plus le nouveau système de paiement, avec des avantages tels que des chèques de paie instantanés et des entreprises accédant plus rapidement aux factures payées.

À propos de FedNow

Copy link to section

FedNow est un service de paiement instantané contrôlé par la Réserve fédérale qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 tout au long de l’année. Pendant ce temps, le système semble différent des options de paiement P2P telles que PayPal, Zelle ou Venmo. FedNow ressemble plus à une infrastructure permettant aux banques d’effectuer des transactions immédiates.

Plus de 50 institutions financières renommées, dont Peoples Bank, Well Fargo et JPMorgan, ont adopté FedNow et y participeront immédiatement. De plus, la Réserve fédérale est convaincue que presque toutes les banques américaines adopteront le service dans les années à venir.

FedNow rendra la gestion de l’argent au jour le jour plus rapide et plus facile. Par exemple, les utilisateurs peuvent effectuer des transactions 365 jours par an. Cela signifie que vous pouvez payer vos factures sans délai, même pendant les vacances. De plus, les particuliers transféraient instantanément de l’argent entre différentes banques.

FedNow est un système de paiement plus large qui prendra en charge les transactions immédiates dans différents cas, y compris l’envoi d’argent aux employés, aux amis et à la famille, et entre différents comptes.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.