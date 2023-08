3 actions minières de métaux précieux avec un rendement FCF attractif à acheter en août

Plus

Si la semaine dernière, les acteurs des marchés financiers se sont concentrés sur le rapport sur l’emploi publié aux États-Unis, cette semaine, tout tourne autour de l’inflation. Jeudi, les données sur l’inflation aux États-Unis sont attendues et, encore une fois, la volatilité reste modérée jusqu’à la publication du rapport.

Des progrès ont été réalisés sur le front de l’inflation. Bien qu’elle soit toujours au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed, l’inflation a baissé par rapport aux niveaux les plus élevés de quatre décennies.

Néanmoins, il est loin du niveau de 2% et jeudi, il devrait montrer que les prix des biens et services ont augmenté de 3,3% en glissement annuel. Ainsi, les investisseurs souhaitant protéger leurs portefeuilles contre l’inflation ont la possibilité d’acheter de l’or et d’autres métaux précieux, qui ont historiquement bien performé dans un environnement inflationniste.

Une autre alternative pour s’exposer à l’or et à d’autres métaux précieux consiste à détenir des actions de mines de métaux. Un critère à utiliser pour trouver des actions attractives est de regarder le rendement du free cash flow (FCF).

Le flux de trésorerie disponible est ce qui reste après qu’une entreprise a couvert toutes ses dépenses d’exploitation et d’investissement. C’est un indicateur de rentabilité ; plus simplement, il montre l’argent restant à distribuer aux investisseurs.

Le rendement du flux de trésorerie disponible est calculé en divisant le flux de trésorerie disponible par action par le cours actuel de l’action et en présentant le résultat en pourcentage. Naturellement, plus le rendement est élevé, mieux c’est, alors voici trois actions minières de métaux précieux à acheter car elles ont un rendement de flux de trésorerie disponible attrayant :

Exploitation minière résolue (RMGGF : PKC)

Dundee Precious Metals (DPMLF : PKC)

Ressources d’émeraude (EOGSF : PKC)

Exploitation minière résolue

Resolute Mining est une société d’extraction d’or australo-africaine. Ses actions sont cotées à la bourse australienne et à la bourse de Londres et peuvent également être négociées aux États-Unis sur le marché de gré à gré.

Le rendement du cash-flow libre est de 13,6 % et le cours de l’action est en hausse de +81,44 % depuis le début de l’année. En tant qu’explorateur et exploitant de mines d’or, il a généré 651 millions de dollars de revenus en 2022 et un flux de trésorerie d’exploitation de 161 dollars.

Métaux précieux Dundee

Dundee Precious Metals est une société minière canadienne. Le cours de l’action a gagné 37,07 % depuis le début de l’année et le rendement du flux de trésorerie disponible de 9,4 % reflète une situation financière saine.

L’action est cotée au Canada et en Allemagne et peut également être négociée aux États-Unis sur le marché hors cote.

Ressources d’émeraude

Emerald Resources est une société australienne qui explore et développe des projets aurifères. Le rendement du flux de trésorerie disponible de 7,8 % est attrayant, surtout si l’on considère que le cours de l’action a gagné +484 % au cours des cinq dernières années.

