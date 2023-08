L’indice Hang Seng recule alors que les actions chinoises font face à de multiples vents contraires

Plus

L’indice Hang Seng a subi une pression de vente intense, devenant l’un des principaux indices les moins performants au monde. L’indice a plongé à un plus bas de 18 574 $ H lundi, en baisse par rapport au plus haut de ce mois-ci de 20 381 $ H.

Vents contraires multiples

L’indice Hang Seng fait face à de multiples vents contraires. Premièrement, l’ économie chinoise ralentit considérablement, comme en témoignent les dernières données macroéconomiques du Bureau national des statistiques. Le taux de chômage est resté inchangé à 5,3 % en juillet, même si le chômage des jeunes a augmenté. En conséquence, l’agence suspendra la publication du numéro de la jeunesse, signalant que les choses ne vont pas bien.

Pendant ce temps, la production industrielle a augmenté de 3,7%, inférieur à l’estimation médiane de 4,4%. C’est un chiffre important puisque la Chine est un pays industriel de premier plan. Les investissements en immobilisations ont augmenté de 3,4%, inférieur à l’estimation médiane de 3,8%.

Ces chiffres signifient que la reprise a faibli, certains analystes se demandant si elle atteindra l’objectif de Pékin de 5 %. La banque centrale chinoise a décidé de réduire à nouveau les taux d’intérêt en réponse à ces chiffres.

Les données de la Chine sont importantes pour le Hang Seng car la plupart des électeurs font beaucoup d’affaires dans le pays.

Deuxièmement, l’indice Hang Seng a reculé alors que davantage de problèmes sont apparus dans le secteur immobilier. Country Garden, un acteur clé, a manqué de payer sa dette ce mois-ci, ce qui l’expose au risque de s’effondrer. En conséquence, son stock a chuté de 30% la semaine dernière.

D’autres valeurs immobilières telles que Link Real Estate, Wharf Real Estate et Hang Lung ont également reculé face aux risques de contagion croissants. De même, les entreprises exposées à l’immobilier chinois comme HSBC, China Merchants Bank et Ping An ont reculé.

Prévisions de l’indice Hang Seng

L’indice Hang Seng a été l’un des indices les moins performants au monde cette année. Sur le graphique de quatre heures, nous voyons que les tentatives de sa reprise ont rencontré une résistance substantielle à plusieurs niveaux comme 20 398 $ H et 22 677 $ H.

Plus récemment, l’indice a formé un canal descendant qui est représenté en noir. Il s’est maintenant déplacé légèrement au-dessous du milieu de ce canal. De plus, les actions se sont déplacées légèrement en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes.

Par conséquent, les perspectives de l’indice sont baissières, le prochain niveau de support à surveiller étant à 18 000 $ H, le côté inférieur du canal. L’alternative est celle où il rebondit et reteste la ligne supérieure du canal à 19 500 $ H.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.