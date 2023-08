Le cours de l’action HSBC plonge au milieu des risques d’exposition à l’immobilier en Chine

Le cours de l’action HSBC (LON : HSBA) a plongé ces derniers jours alors que les investisseurs évaluent son exposition à la Chine et à Hong Kong. Le titre a culminé à 657p le 1er août et a maintenant reculé de 10% à 591p.

Exposition à la Chine

HSBC est un groupe bancaire unique en raison de l’endroit où il opère. La société est la plus grande banque d’Europe en termes d’actifs, mais elle génère la majeure partie de ses revenus à Hong Kong et en Chine continentale. Plus récemment, l’entreprise a réduit son exposition dans des pays comme la France, le Canada et les États-Unis.

Le plus grand défi pour HSBC est son exposition à la Chine, un pays qui est en train d’imploser, comme je l’écrivais ici . Les données économiques publiées cette semaine ont montré que les ventes de maisons neuves dans le pays ont plongé.

Dans le même temps, certaines des entreprises les plus connues du pays commencent à imploser. Cela a commencé avec Evergrande, le conglomérat géant qui s’est effondré en 2021. Après cela, de plus petites entreprises comme Fantasia et Sunac ont raté leurs paiements.

La semaine dernière, la situation s’est aggravée lorsque Country Garden a raté ses paiements. L’entreprise, qui construit actuellement plus d’un million d’appartements, a averti que sa perte semestrielle s’élèverait à plus de 7,5 milliards de dollars. Il a également averti qu’il manquerait ses obligations en yuan et en dollar.

Par conséquent, la plupart des analystes estiment que le secteur du logement, qui représente un quart du PIB, est sur le point de s’effondrer. Si cela se produit, ce sera une explosion de mille milliards de dollars dont les effets de contagion se propageront à l’échelle mondiale.

HSBC a bien fait suite à l’effondrement d’Evergrande, comme en témoignent les résultats financiers les plus récents. Son bénéfice avant impôt a bondi de 12,9 milliards de dollars à 21,7 milliards de dollars, tandis que ses revenus ont bondi de 12,3 milliards de dollars à près de 40 milliards de dollars.

La question est de savoir comment l’entreprise s’en sortira si l’économie chinoise implose comme certains analystes s’y attendent. Dans ses derniers résultats, la société a signalé son exposition à l’immobilier commercial en Chine.

Prévision du cours de l’action HSBC

Sur le graphique journalier, nous voyons que le cours de l’action HSBC a formé un chandelier en étoile filante dont la partie supérieure était à 657,2p. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est l’un des signes les plus baissiers.

L’action HSBC a reculé sous le niveau de support important à 619p, le point le plus élevé du 8 mars. Il est également passé en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours, signalant que les baissiers sont sous contrôle.

L’indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont tous dérivé vers le bas. Par conséquent, les perspectives du titre sont baissières, le prochain niveau de référence à surveiller se situera à 550p.

