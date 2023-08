L’indice de Shanghai sous pression alors que les événements du cygne noir en Chine se multiplient

Plus

La vente massive de l’indice composite de Shanghai s’est poursuivie cette semaine alors que les inquiétudes concernant l’économie chinoise persistaient. Il a plongé à un creux de 3 120 CNY jeudi, le niveau le plus bas depuis janvier de cette année. Comme le Hang Seng, l’indice a sous-performé ses pairs mondiaux comme le Nasdaq 100 et le S&P 500.

Les malheurs économiques de la Chine

Le Shanghai Composite est un indice qui suit les plus grandes entreprises de Chine continentale. La plupart des sociétés qui la composent appartiennent aux secteurs financier et industriel. Il s’agit notamment d’entreprises comme ICBC, PetroChina, Agricultural Bank of China et China Construction Bank.

L’indice de Shanghai est à la traîne du marché dans son ensemble pour deux raisons principales. Premièrement, la guerre froide en cours entre la Chine et les États-Unis a éloigné davantage d’investisseurs du marché chinois. On parle même de griller les dirigeants de Blackrock, Vanguard et State Street au sujet de leurs investissements en Chine.

Deuxièmement, les investisseurs s’inquiètent du ralentissement de l’économie chinoise. Comme je l’ai écrit ici , les données économiques de la Chine ont dépassé les attentes, poussant des banques comme Barclays et JP Morgan à réduire leurs prévisions annuelles. La production industrielle et les investissements en actifs fixes ont augmenté à un rythme plus lent que prévu.

Les analystes estiment que la situation est en fait pire que ce que disent les statistiques officielles. Par exemple, ils citent la performance de matières premières comme le pétrole brut et le cuivre. De plus, les statistiques de compagnies maritimes comme Maersk et ZIM Integrated montrent que la demande mondiale diminue.

Le plus gros problème, cependant, est le secteur immobilier du pays, qui représente un quart du PIB. Country Garden, un développeur de premier plan avec près de 200 milliards de dollars de dettes, a manqué des paiements. Dans un communiqué publié jeudi, la société a mis en garde contre les incertitudes quant à sa capacité à payer ses obligations en yuans et en dollars.

De même, Zhongrong, une banque parallèle, a raté des paiements cette semaine. Les autres entreprises qui ont récemment manqué des paiements sont Kaisen, Sunac, Fantasia et KWG GRoup. Par conséquent, il existe des inquiétudes quant à la contagion dans le secteur.

Prévisions de l’indice composite de Shanghai

Le graphique journalier montre que l’indice de Shanghai a suivi une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a franchi le support important à 3 145, le niveau le plus bas du 26 juin.

Dans le même temps, les actions ont plongé sous les moyennes mobiles sur 50 et 25 jours, signalant que les baissiers sont sous contrôle. L’ indice s’est également écrasé en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %.

Par conséquent, les perspectives de l’indice de Shanghai sont baissières, le prochain niveau à surveiller se situera à 3 000.

