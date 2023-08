Prévisions du cours de l’action Adyen : n’achetez pas encore la baisse

Plus

La vente du cours de l’action Adyen (AMS: ADYEN) s’est accélérée vendredi alors que les inquiétudes concernant l’industrie des technologies financières persistaient. Le titre a plongé de plus de 40% jeudi après que la société a publié des résultats financiers plus faibles que prévu. Cette baisse s’est poursuivie vendredi en tombant au plus bas de 2020 à 855 €.

Les inquiétudes concernant la croissance d’Adyen demeurent

Les entreprises de technologie financière subissent une pression intense alors que leur croissance ralentit. Nous avons récemment écrit sur PayPal , dont les actions ont plongé de plus de 70 % par rapport à leur niveau record.

Adyen, une entreprise qui propose des services de paiement, fait également face à de fortes pressions comme en témoignent les récents résultats financiers. Il a traité 426 milliards d’euros au premier semestre de l’année, soit une augmentation de 23 % par rapport au même point en 2022.

Dans le même temps, son chiffre d’affaires net progresse de 21 % à 739 millions d’euros tandis que son EBITDA baisse de 10 % à 320 millions d’euros. L’entreprise a cité sa masse salariale croissante pour cette compression des marges. Elle s’est engagée à poursuivre la croissance de ses effectifs puisque les affaires sont toujours en croissance.

Adyen a également cité les facteurs macroéconomiques difficiles pour sa sous-performance. Par exemple, la direction a cité la hausse des taux d’intérêt, qui a poussé de nombreuses entreprises à privilégier l’optimisation des coûts.

Les investisseurs commencent à se demander si Adyen – et des entreprises comme PayPal – devraient attirer une valorisation supérieure. Dans le cas d’Adyen, la société est évaluée à plus de 26,7 milliards d’euros. Si le chiffre d’affaires de l’entreprise bondit de 20 %, il générera plus de 2,6 milliards d’euros cette année après avoir réalisé 2,49 milliards d’euros en 2022.

L’autre défi est que la tendance de croissance d’Adyen sera probablement un peu lente à l’avenir. D’une part, la plupart des grandes entreprises ont déjà leurs fournisseurs. Les plus grands fournisseurs sont Square, PayPal et Stripe.

De plus, il y a le défi que les dépenses de consommation diminueront à mesure que les taux hypothécaires et les taux d’intérêt sur les cartes de crédit augmenteront.

Prévision du cours de l’action Adyen

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action Adyen a connu une forte tendance baissière au cours des dernières semaines. Il est passé sous le support important à 1 138 €, le niveau le plus bas du 20 juin. Les actions ont reculé sous les moyennes mobiles sur 50 semaines.

L’indice de force relative (RSI) d’Adyen est passé sous le niveau de survente de 30. Par conséquent, il est probable que les actions continuent de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support clé à 573 €, le niveau le plus bas du 29 septembre. Un mouvement au-dessus de la résistance à 1 138 € invalidera la vision baissière.

