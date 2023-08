Que peut nous apprendre le Sound Money Index sur les États américains et les métaux précieux ?

Dans un article précédent, j’ai discuté des différences entre la monnaie et l’argent.

Les textes économiques standard mettent généralement en évidence trois caractéristiques clés de la monnaie : une unité de compte, un moyen d’échange et une réserve de valeur.

Selon les partisans de la monnaie saine, il manque à la monnaie l’une de ces propriétés – la réserve de valeur.

Bien qu’il existe de nombreux arguments en faveur des mérites et des inconvénients de la monnaie saine traditionnelle, c’est-à-dire l’ étalon- or, par rapport à l’étalon dollar en vigueur, la réputation du billet vert en tant que réserve de valeur a pris un coup en cette ère de forte inflation et de fiscalité incroyablement déséquilibrée. Stratégies.

Il n’y a pas si longtemps, en fait, pas plus tard qu’en 2021, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, insistait sur le fait que l’inflation était transitoire.

Les lecteurs peuvent également se rappeler que Yellen prévoyait que l’inflation atteindrait 3 % d’ici la fin de 2021, tandis que l’IPC a fini par atteindre 6,8 % en glissement annuel, pour atteindre 9,1 % en glissement annuel en juin 2022.

En décembre 2021, le PCE de base a atteint 4,7 % en glissement annuel, avant de culminer à 5,3 % en glissement annuel en mars 2021.

Core PCE a été beaucoup plus collant, obstinément à plus de 4% YoY.

Le jugement économique n’est pas une tâche facile, même pour les principaux responsables politiques.

Personne n’a de boule de cristal, mais après l’ère des taux ultra-bas et des politiques d’argent facile qui ont dominé l’économie mondiale après la GFC, l’inflation vertigineuse n’a pas surpris de nombreux partisans de l’argent sain.

Compte tenu de l’ampleur des programmes de soutien budgétaire généralisés et ciblés et des mécanismes de protection de la masse salariale, les actions économiques des autorités américaines au milieu de la pandémie ont alimenté par inadvertance des sommets de l’inflation en quatre décennies.

Dans ce scénario, les détenteurs de devises (y compris les États américains) n’avaient d’autre choix que de surveiller l’érosion du pouvoir d’achat de leurs avoirs.

Bien que l’économie et le système financier américains aient fait preuve d’une résilience remarquable face à la politique belliciste, la mauvaise nouvelle est que de nombreux économistes ne croient pas que nous soyons encore sortis du bois de l’inflation.

Des gens comme Peter Schiff, PDG et stratège mondial en chef d’Euro Pacific Capital, prévoient une pression à la hausse significative sur l’IPC global avant la fin de l’année.

L’or et l’argent comme monnaie saine

Copy link to section

À l’autre extrémité du spectre, l’or et l’argent ont longtemps été considérés comme de véritables monnaies saines, ayant conservé leur pouvoir d’achat pendant des milliers d’années.

Ceci est assez différent des monnaies de réserve papier modernes, qui, comme je l’ai mentionné dans un article précédent pour Invezz, « sont venues, ont conquis et (ont) ensuite été déplacées ».

En d’autres termes, leur réserve de propriétés de valeur s’est évaporée, en raison des excès involontaires des décideurs politiques ou des changements radicaux du contexte économique.

La même chose arrivera-t-elle finalement au dollar américain ?

L’histoire dirait que ce serait inévitablement le cas, alors que les responsables de la politique monétaire n’ont pas nécessairement aidé sa cause.

L’or et l’argent échappent au danger de tirer leur légitimité de la bienveillance d’un État ou d’une institution particulière, et ont prouvé leur pérennité en étant le choix durable du marché libre.

Ainsi, ces métaux précieux sont la seule monnaie saine, ou du moins la monnaie la plus “saine”, que nous connaissions.

Les États exigent une monnaie saine

Copy link to section

Voici un extrait de l’article mentionné ci-dessus,

Premièrement, l’inflation continue de ravager les budgets des ménages et menace l’accès aux produits essentiels tels que le carburant et la nourriture. Deuxièmement, en juillet de cette année, le gouvernement américain devrait déployer sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Compte tenu de la nature programmable de cet instrument, Robert E. Wright, chercheur principal à l’American Institute for Economic Research, met en garde contre une centralisation excessive du contrôle sur les décisions d’achat des citoyens ordinaires. Wright ajoute que les CBDC peuvent ne pas être considérées comme de l’argent en vertu de la Constitution. Troisièmement, les obligations saignant au cours des deux dernières années, un nombre croissant d’États ont trouvé leurs fonds de pension dans une situation désespérée.

En conséquence, les législatures des États ont vu une rafale de projets de loi en 2023, qui visaient à rétablir la reconnaissance de l’or et de l’argent comme monnaie, ce qui était le cas jusqu’en 1971 et 1964, respectivement.

Indice de monnaie saine

Copy link to section

La pièce ci-dessus a également noté,

La première étape vers l’intégration de la reconnaissance comme monnaie légale est d’éliminer la taxe de vente sur les métaux précieux… Ceci est crucial car cela élimine les coûts de transaction inutiles et les frictions inutiles qui peuvent entraver la liberté d’échange.

Le deuxième obstacle majeur à une meilleure acceptation de la monnaie saine est l’impôt sur le revenu imposé sur les plus-values.

Ainsi, avec les régimes fiscaux des États comme pièce maîtresse, la Sound Money Defence League et Money Metals Exchange ont collaboré pour publier le Sound Money Index 2023, dans le but de classer les États en fonction du degré d’acceptation ou de rejet des principes de la monnaie saine.

En bref, dans quelle mesure les États sont-ils disposés à autoriser les investissements et les transactions dans les métaux précieux pour se protéger contre la dépréciation potentielle du dollar ?

Conception de l’index

Copy link to section

Pour être le plus objectif possible, l’indice est composé de 13 caractéristiques clés qui totalisent un maximum de 100 points et sont répertoriées ci-dessous :

Taxe de vente d’État sur l’or et l’argent (16 points)

Taxe de vente d’État sur le platine et le palladium (4 points)

Taux de taxe de vente de l’État (2 points)

Impôt sur le revenu de l’État (16 points)

Taux d’imposition sur le revenu de l’État (2 points)

Statut de l’or et de l’argent en tant que monnaie (8 points)

Contrats de clause d’or et d’argent (4 points)

Dépôt d’or et d’argent d’État (8 points)

Fonds de réserve de l’État (8 points)

Caisses de retraite publiques de l’État (8 points)

(Investis dans ou émis) State Gold Bonds (4 points)

Lois sur le harcèlement des marchands de métaux précieux et des investisseurs (10 points)

Mécanismes d’appel d’offres d’espèces de l’État (10 points)

Les détails de la méthodologie et la façon dont les points sont marqués pour chaque catégorie peuvent être trouvés dans le rapport principal.

Comme mentionné ci-dessus, la fiscalité joue un rôle démesuré en termes de politiques monétaires saines, contribuant à 40% de l’indice.

Résultats

Copy link to section

Le Wyoming est en tête du peloton avec un score global de 56 %, suivi de près par le Dakota du Sud, l’Alaska et le New Hampshire, qui sont chacun à 50 %.

Au niveau agrégé, l’étude a donné les résultats suivants pour chaque État :

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

De manière très générale, les États de rang inférieur étaient concentrés à l’est, tandis que la tendance est devenue plus favorable à une réforme monétaire saine tout en se déplaçant vers l’ouest et vers le centre du pays.

Il y a des exceptions notables, bien sûr.

Le New Hampshire, qui s’est classé quatrième, se trouve sur la côte est.

La côte ouest, comprenant la Californie et l’Oregon, a obtenu des résultats relativement médiocres sur l’indice.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Le Wyoming, le Dakota du Sud, l’Utah, l’Arizona et le Nevada, sont cinq États contigus au centre du pays, qui figurent tous dans le top 10 du Sound Money Index.

Taxe de vente

Copy link to section

Le rapport soutient que la taxe de vente est un obstacle inutile à la possession de métaux précieux en tant que réserve de valeur.

À certains égards, en achetant de l’or ou de l’argent, le client échange simplement une forme de monnaie (au sens large) contre une autre.

Par conséquent, les clients potentiels sont susceptibles d’éviter les investissements dans les métaux précieux au profit d’autres instruments financiers qui contournent la taxe de vente.

En conversation avec Keith Weiner, fondateur et PDG de Money Metals Exchange ; JP Cortez, directeur des politiques à la Sound Money Defence League, a fait valoir que les taxes de vente sur les métaux précieux sont illogiques car ces actifs sont détenus pour la revente.

Contrairement aux biscuits ou aux balles de tennis, l’acheteur n’est pas le point final de consommation et réalise ces achats comme un investissement dans le but précis de les revendre dans le futur.

Cortez était catégorique quand il a dit,

Nous croyons que les taxes sont le plus grand obstacle à l’utilisation de l’or et de l’argent.

À l’exception de la Floride et de New York, tous les États du top 36 ont reçu 16 points pour n’avoir appliqué aucune taxe de vente à l’or ou à l’argent, que ce soit sous forme de pièces ou de lingots.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Seuls 8 États, dont le plus haut classé était la Floride au numéro dix, ont institué des exemptions partielles, tandis que 8 autres États, tous dans les dix derniers, n’avaient aucune exemption.

En termes de palladium ou de platine, 28 États, dont le Dakota du Sud et l’Alaska, ont complètement évité la taxe de vente sur ces autres métaux qui ont également été historiquement considérés comme une réserve de valeur.

Le Wyoming, qui a pris la première place, et 11 autres États, tels que le Texas, l’Utah et la Floride, n’ont légiféré que des exemptions partielles dans cette catégorie.

Au total, 43 États, dont le plus récent est le Mississippi, n’ont ni taxe de vente ni exonérations partielles sur les métaux précieux.

Il s’agit d’une proportion importante du pays, le Nouveau-Mexique, Hawaï, le Wisconsin, le Kentucky, le Maine, le Vermont et le New Jersey étant les seuls États où la taxe de vente continue de s’appliquer pleinement.

Dans certains de ces États, des mesures législatives visant à abroger cette pratique sont actuellement en cours.

Le rapport a également évalué le taux global de la taxe de vente appliquée dans un État, c’est-à-dire pas seulement sur les métaux précieux.

Cela était soit nul soit inférieur à la moyenne nationale dans 23 États et a été traité favorablement dans l’indice.

Sans surprise, ceux-ci comprenaient le Wyoming, le Dakota du Sud, l’Alaska et le New Hampshire, qui constituaient les 4 premiers États du Sound Money Index.

L’État le moins bien classé à recevoir 2 points complets dans la catégorie était le Maine, qui était au numéro 48.

Impôt sur le revenu

Copy link to section

La suppression de l’impôt sur le revenu sur l’or et l’argent est un autre élément important de politiques monétaires saines.

Avec tant de progrès en matière de taxe de vente sur les métaux précieux, il est naturel que le législateur se tourne vers l’impôt sur le revenu.

L’argument avancé par Cortez est que la raison pour laquelle l’or et l’argent voient des gains nominaux est due à l’érosion du pouvoir d’achat des billets de réserve fédérale et d’autres devises.

Il demande pourquoi les contribuables devraient être assujettis à l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont incapables de déduire les pertes subies alors que les dollars se déprécient en raison de l’inflation.

Le rapport Sound Money Index affirme qu’il s’agit d’un «gain fantôme» résultant de la réaction des métaux à l’inflation, en raison de leur réserve de propriétés de valeur.

En d’autres termes, le rapport soutient que les métaux précieux ne valent pas plus. Ce sont les monnaies qui valent moins.

Weiner était d’accord et a noté,

… vous avez acheté de l’or en 1970. Vous le vendez maintenant. Vous n’avez pas un gain de… 1975 $ moins 35 $… (disons,) 1940 $. Vous avez simplement évité la perte du dollar pendant cette période.

Les partisans de l’argent sain soutiennent que l’impôt sur le revenu est en vigueur, pénalisant les investisseurs qui ont vu les pièges potentiels des politiques économiques et ont activement travaillé pour s’en protéger.

Il ajouta,

… J’ai utilisé des chiffres du Texas, puis j’ai imputé les taux de l’Arizona… vous envisagez un faible montant à six chiffres par an que l’État manquerait si vous abrogiez l’impôt sur les gains en capital. Ce n’est pas un grand nombre… (mais en raison de) la taxe de vente qui empêche les concessionnaires de faire des affaires dans votre état… regardez combien d’affaires vous refusez. Je veux dire que cela représente potentiellement des centaines de millions de dollars de revenus.

Dans tout le pays, seuls 10 États ont obtenu 16 points pour ne pas appliquer l’impôt sur le revenu aux métaux précieux.

Ces États se trouvaient également parmi les 10 États les plus performants de l’indice, une fois de plus, ce qui souligne l’importance de la fiscalité pour des politiques monétaires saines.

Les 40 derniers États continuent de percevoir des impôts sur l’or et l’argent.

Au-delà des métaux précieux, les 10 premiers États n’ont pas du tout d’impôt sur le revenu, ou imposent les revenus à un taux inférieur à la moyenne nationale.

17 États imposent un impôt sur le revenu global supérieur à la moyenne nationale et comprennent le Delaware et le Montana, classés respectivement 14 e et 15 e dans l’indice.

La Californie, le Minnesota, le Maine, le New Jersey et le Vermont facturent chacun un taux supérieur à la moyenne nationale et constituent les cinq derniers États de l’indice.

L’or et l’argent réaffirmés comme monnaie

Copy link to section

Comme indiqué ci-dessus, l’or et l’argent étaient considérés par le marché libre comme les formes de monnaie les plus résistantes.

En 2023, il y a eu une explosion d’efforts populaires actifs pour reconnaitre l’or et l’argent comme monnaie dans plusieurs États, en vertu de l’article 1, section 10 de la Constitution.

Pourtant, jusqu’à présent, seuls le Wyoming, classé premier, l’Utah, classé sixième, et l’Oklahoma, classé douzième dans l’indice, ont officiellement réaffirmé l’or et l’argent comme monnaie.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Autres catégories

Copy link to section

Dépositaire d’État de lingots d’or et d’argent

Dans un article précédent, j’ai discuté des dangers potentiels liés au stockage physique de l’or dans des coffres commerciaux plus grands, en particulier lorsqu’ils sont liés à un échange actif.

À l’heure actuelle, seul le Texas dispose de dépôts de métaux précieux dans l’État pleinement fonctionnels, marquant des points complets.

Outre la garantie de leurs avoirs en lingots, l’État s’attend à ce que les dépositaires internes créent des économies cruciales tout en générant de nouveaux emplois.

L’Idaho a obtenu 4 points sur 8 dans cette catégorie, car il a adopté des politiques permettant aux dépositaires privés de fonctionner au sein de l’État sous une certaine supervision gouvernementale.

Dans ces cadres, tout lingot qui change de mains pourrait également être échangé contre des dollars, puis transféré dans une banque ordinaire.

Ces solutions inciteraient les particuliers à épargner en or ou en argent, ainsi qu’à effectuer des transactions sur les métaux précieux avec plus de confiance.

Ron’s Basement, une chaîne exploitée par l’investisseur physique en métaux précieux, Ronald Branstetter, a estimé que l’État du Missouri (qui est classé 19e sur l’indice) devrait acheter pour 9 millions de dollars de lingots pour répondre aux critères énoncés dans une monnaie saine. projet de loi qui était en discussion en avril 2023.

Alors que d’autres États connaissent des mouvements législatifs similaires, il est plus probable que davantage de cadres liés aux dépôts et d’infrastructures associées soient déployés.

En particulier, l’État de Caroline du Nord cherche à mener une étude de faisabilité pour évaluer les avantages et les inconvénients de la création d’un dépôt de métaux précieux (et de bitcoins cotés) dans l’État.

Fonds publics de retraite de l’État

L’Ohio, classé 22e dans l’indice, est le seul État à détenir de l’or et de l’argent physiques dans son fonds de pension d’État.

La caisse de retraite de la police et des pompiers de l’Ohio détient 5 % de son portefeuille dans ces métaux, soit environ 16 milliards de dollars.

Le rapport note qu’avec l’inflation étant une menace majeure et les inquiétudes persistantes concernant les paniques bancaires, il est du devoir fiduciaire des gestionnaires de portefeuille de conserver les métaux refuges à des fins de diversification.

Harcèlement des marchands de métaux et des investisseurs

Le rapport souligne que les négociants en lingots eux-mêmes sont souvent soumis à des réglementations contraignantes qui entraînent des débours plus élevés et peuvent dissuader les investissements dans l’or et l’argent.

A cet égard, les administrations fonctionnent de manière indépendante et on assiste à un véritable mélange de réglementations qui peuvent différer d’un Etat à l’autre.

La barre haute des exigences réglementaires peut inclure,

…la collecte d’empreintes digitales, de mesures physiques, de la couleur des cheveux et des yeux, des numéros de sécurité sociale ou d’autres formes d’identification (telles que des tatouages et des traits du visage notables) – associée à l’obligation de soumettre des informations sensibles aux forces de l’ordre au quotidien… (Certains États) rendent illégal pour les revendeurs de vendre leur inventaire pendant des jours ou des semaines (nuisant gravement aux entreprises et immobilisant leur capital)… Quelques États interdisent également l’utilisation d’espèces lors de l’achat ou de la vente de métaux précieux.

Ces mesures ne sont pas seulement d’énormes obstacles pour les parties qui souhaitent s’engager librement dans le commerce, mais peuvent entraîner des coûts d’assurance, des formalités administratives, des problèmes de confidentialité, des responsabilités réglementaires, une exposition à la volatilité des prix du marché et écraser les marges déjà incroyablement serrées des concessionnaires.

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Comme le montre clairement la carte ci-dessus, les États ont adopté des approches très différentes sur la question de la réduction des coûts de transaction pour les négociants en lingots.

18 États ont marqué 10 points sur 10, dont le top 4 du Wyoming, du Dakota du Sud, de l’Alaska et du New Hampshire.

Fait intéressant, cette liste comprend également cinq des 10 derniers États – Nouveau-Mexique, Hawaï, Mississippi, Wisconsin et Kentucky.

Le Nebraska et le Massachusetts ont marqué 8 points sur 10 chacun ; Le Missouri, l’Oregon, le Connecticut, le Maine et le New Jersey ont marqué 6 points ; Le Texas, le Colorado, la Virginie, le Kansas, le Rhode Island et le Vermont ont chacun reçu 4 points ; tandis que 18 États n’ont reçu que 2 points, dont l’Utah, l’Arizona, le Nevada et le Tennessee, États classés du 6 e au 9 e dans l’indice.

Le Minnesota, qui s’est classé 47 e, a été le seul État à marquer 0 point sur 10.

Zéro catégories

Tous les États ont obtenu 0 point dans 4 des 13 catégories.

Il s’agit notamment des clauses contractuelles en or et en argent (4 points possibles), des fonds de réserve d’État (8 points possibles), des obligations d’État en or (4 points possibles) et des mécanismes d’appel d’offres en espèces de l’État (10 points).

La dernière catégorie teste pour voir si des États acceptent ou versent des taxes sur l’or et l’argent.

Prochaines étapes

Copy link to section

En raison de la récente flambée de l’inflation, des crises bancaires catastrophiques du début de l’année et de la politique belliciste continue de la Fed, le consommateur moyen prend pleinement conscience de l’importance des métaux précieux physiques dans son portefeuille personnel.

Dans le même temps, les gouvernements des États craignent de nouvelles pertes en dollars et des charges fiscales croissantes, en particulier en ce qui concerne le flot imminent de versements de pensions d’État.

Compte tenu des incertitudes entourant une inflation élevée, toute planification économique, personnelle ou publique, en particulier à long terme, est désormais menacée.

Pour les gouvernements et les groupes de défense, le Sound Money Index trace non seulement une voie potentielle pour leur propre législation, mais met en évidence le rôle de la concurrence des États pour assurer la résilience financière et soutenir les entreprises de lingots et un écosystème monétaire sain plus large.

Ainsi, nous pouvons nous attendre à plus de pression sur les législatures pour qu’elles acceptent la suppression des impôts et se tournent vers une monnaie saine comme compagnon, sinon comme alternative au dollar.

En particulier, le Texas, l’Utah, l’Arizona, le Nevada et le Tennessee, classés du 5e au 9e rang dans l’indice, pourraient potentiellement se disputer les 5 premières places en éliminant les obstacles pour les négociants en métaux précieux.

En termes de concurrence des États dans la promotion de politiques monétaires saines, quatre catégories zéro peuvent se prêter à un avantage de premier arrivé.

Selon Cortez, l’Arkansas a récemment promulgué une loi de finances solide qui comprenait un libellé relatif à l’exécution des contrats permettant le paiement en or ou en argent.

Dans un tel cas, le paiement en or ou en argent, s’il était convenu, devrait être effectué dans les métaux eux-mêmes, et non dans les montants monétaires équivalents.

Il s’agit d’un mécanisme qui protège spécifiquement contre la possibilité d’une forte inflation du dollar, en particulier en ce qui concerne les plans à plus long terme qui peuvent durer deux à trois décennies.

Ce changement n’a pas été inclus dans le rapport de cette année, mais selon ma compréhension actuelle, il devrait être inclus dans le rapport suivant.

Il existe également des projets de loi au niveau fédéral qui tentent d’introduire une législation financière saine dans tout le pays, d’un seul coup, que nous continuerons de surveiller à l’avenir.

Enfin, le Sound Money Index de l’année suivante examinera également l’impact des taxes sur les activités commerciales sur les négociants en métaux précieux et sera intégré dans une quatorzième catégorie.

Annexe

Copy link to section

Save Source: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.