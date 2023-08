Quel avenir pour Coinbase ? L’USDC est considéré comme un outil de diversification dans un marché incertain

Plus

Coinbase (Nasdaq : COIN) acquiert une participation dans l’opérateur de cryptographie Circle Internet Financial. Dans le cadre de cette décision, la coentreprise entre Coinbase et Circle, Center Consortium, est en cours de fermeture.

“Le Centre n’existera plus en tant qu’entité autonome et Circle restera l’émetteur de l’USDC, apportant toutes les responsabilités de gouvernance et d’exploitation du Centre en interne”, ont déclaré Jeremy Allaire, PDG de Circle, et Brian Armstrong, PDG de Coinbase, dans un article de blog il y a deux semaines. il y a.

La déclaration ajoute qu’avec la clarté croissante de la réglementation pour les pièces stables dans le monde, un organe de gouvernance distinct comme le Centre n’est plus nécessaire. Circle prendra le contrôle total de l’émission et de la gouvernance de l’USDC. Auparavant, Center Consortium, fondé par Coinbase et Circle en 2018, avait pris en charge l’émission, mais Circle sera désormais le seul émetteur de l’USDC.

L’annonce a également confirmé que les revenus provenant des intérêts gagnés sur les réserves en dollars soutenant les jetons USDC continueront d’être partagés entre les deux sociétés, bien que la répartition soit désormais égale.

Les deux sociétés ont ajouté que l’USDC serait lancé sur six nouvelles blockchains. L’action Coinbase a augmenté de 3% à la suite de cette nouvelle. Le titre a perdu 30 % par rapport au mois précédent, bien qu’il soit toujours en hausse de 123 % depuis le début de l’année.

Les réserves de l’USDC diminuent

Le duo espère que cette décision pourra aider à consolider l’USDC, qui connaît des sorties de capitaux importantes depuis mars de cette année. Le stablecoin a été rattrapé par l’effondrement de la Silicon Valley Bank, avec 8 % des réserves soutenant les jetons USDC détenus dans la banque aujourd’hui déchue. L’USDC a perdu son ancrage au milieu de l’incident, tombant jusqu’à 88 cents sur les échanges, bien qu’il ait rebondi une fois que l’administration américaine est intervenue pour garantir les dépôts auprès de la SVB.

En plus de la crise bancaire, le stablecoin a également souffert de la forte répression réglementaire aux États-Unis, perdant beaucoup de terrain face à son rival européen Tether. Depuis que Coinbase a été poursuivi en justice par la SEC, la capitalisation boursière de l’USDC a baissé de 40 %, ce qui équivaut à 17 milliards de dollars de sorties.

Revenant à Coinbase, la plus grande bourse cotée en bourse au monde espère que la décision d’éliminer la coentreprise l’aidera à diversifier davantage ses sources de revenus. Le marché de la cryptographie a souffert d’une énorme baisse de volume tout au long du marché baissier de l’année dernière, et les flux de revenus de Coinbase ont chuté en conséquence.

Bien que les prix des cryptomonnaies – et les actions de Coinbase – aient rebondi jusqu’à présent cette année, le volume, la liquidité et l’intérêt pour l’espace restent inférieurs au sommet du marché haussier. Coinbase est devenu public en avril 2021, peu avant le sommet du marché en novembre de la même année, et reste 80 % en dessous de son prix du premier jour, malgré la hausse de 122 % cette année.

Diversification des revenus

Plus tôt ce mois-ci, Coinbase a publié ses résultats du deuxième trimestre qui résument l’environnement difficile. Malgré la hausse des prix des cryptomonnaies au début de l’année, les revenus de la bourse ont diminué.

La bourse s’efforce de redresser la situation, comme en témoignent deux séries de licenciements l’année dernière. Les résultats ont également révélé que ses dépenses d’exploitation ont diminué de moitié par rapport à l’année dernière. Cependant, en ce qui concerne l’annonce de cette semaine concernant l’UDCS, il semble pertinent de noter que pour la première fois, la part des revenus non commerciaux de Coinbase était supérieure à celle de la plate-forme de négociation.

51 % des revenus totaux provenaient des abonnements et des services (soit 335 millions de dollars). Parmi ceux-ci, un élément clé est le revenu d’intérêts – avec des bons du Trésor payant au nord de 5 %, il est facile de voir à quel point les grandes pièces stables sont devenues si lucratives. Cela a été démontré par le bénéfice stupéfiant de 850 millions de dollars réalisé par Tether au deuxième trimestre, grâce à sa réserve de 72,5 milliards de dollars de bons du Trésor.

Cette diversification des revenus est vitale pour Coinbase. Les volumes de transactions ont été très volatils et, comme mentionné précédemment, en chute libre au cours des deux dernières années. En examinant les volumes sur toutes les bourses centralisées, nous constatons désormais des niveaux observés pour la dernière fois en 2020.

Coinbase n’a été fondée qu’en 2012, profitant du côté positif de la volatilité généralisée du Bitcoin, la société explosant parallèlement à la popularité du Bitcoin. Lorsqu’elle est devenue publique en avril 2021, elle était évaluée à près de 100 milliards de dollars.

Depuis lors, cependant, il a connu le côté sombre de la volatilité du Bitcoin : le prix en cratère a fait baisser le volume des transactions et a entraîné avec lui les actions COIN. D’où la volonté d’essayer de se diversifier au mieux, même s’il est également important de noter que les réserves de stablecoins seront intrinsèquement liées à la santé du système crypto global et, par extension, au prix du Bitcoin également.

Tracer le cours de l’action Coinbase par rapport au Bitcoin depuis que le premier a été introduit publiquement démontre à quel point la bourse est dépendante du prix sensible de la plus grande crypto-monnaie du monde – et comment elle l’a également sous-performé.

L’ajout du Nasdaq comme autre référence illustre encore davantage la nature horrible des performances de Coinbase :

Quel avenir pour Coinbase ?

La lutte pour Coinbase a été immense depuis son introduction en bourse. Et bien que la diversification ci-dessus soit une décision prudente, la réalité est qu’il s’agit d’un actif qui sera toujours lié au Bitcoin.

Du côté de l’USDC, il a perdu beaucoup de terrain face à son plus grand rival, Tether, qui a récemment atteint un sommet historique de 84 milliards de dollars et détient une part dominante des deux tiers du marché des pièces stables. Cliquez sur « lire la chronologie » sur le graphique ci-dessous pour voir comment la capitalisation boursière de l’USDC a évolué par rapport à l’USDT – ce dernier a vu sa part de marché augmenter de 26 % malgré une capitalisation boursière globale stable en baisse de 18 %.

Les défis ici sont donc nombreux. Pourtant, le partenariat entre Coinbase et Circle est logique des deux côtés. Coinbase, malgré ses problèmes, reste l’une des plus grandes bourses. Compte tenu en particulier des problèmes persistants autour de Binance, sa place en tant que rampe d’accès fiduciaire vitale et digne de confiance peut être exploitée pour accélérer l’utilisation de l’USDC.

Cela dit, la réglementation est ici un facteur clé. Coinbase a été poursuivi en justice par la SEC en juin, et bien que les avis soient partagés sur ce que pourrait être le résultat, on ne peut nier la couche d’incertitude que cela ajoute et à quel point un résultat négatif pourrait être sismique pour son entreprise., que les récentes décisions positives pour Ripple et Grayscale dans leurs cas respectifs sont de bon augure pour l’ensemble de l’industrie.

Malgré le regain d’espoir en matière de réglementation depuis quelques mois, Tether conserve l’avantage d’être basé en Europe et évite ainsi de nombreux problèmes potentiels liés aux valeurs mobilières qui circulent autour de l’USDC et de Coinbase. Pendant ce temps, EDX Markets a annoncé le lancement d’un nouvel échange cryptographique soutenu par des noms tels que Fidelity, Schwab et Citadel Securities. L’avantage de Coinbase en tant que premier arrivé est formidable aux États-Unis, mais il pourrait être sur le point de devenir un endroit moins solitaire.

Quant à la multitude d’applications d’ETF au comptant récemment lancées ? Cela pourrait pousser davantage les capitaux vers la cryptographie et devenir ainsi une aubaine pour Coinbase, mais cela ajoute également une autre possibilité pour les investisseurs de s’exposer au Bitcoin sans ouvrir de compte Coinbase. Bien sûr, il semble que les ETF ne seraient rien d’autre qu’un net positif pour l’ensemble de l’espace, mais cela vaut la peine de garder à l’esprit une mise en garde.

Dans l’ensemble, les nouvelles concernant la nouvelle structure derrière l’USDC semblent être une décision judicieuse. Cependant, Coinbase mène une bataille sur de nombreux fronts, et l’incertitude est élevée (même en termes de cryptographie !). Le titre était en feu depuis le début de l’année et, même après un repli, il est toujours en hausse de 123 %. Il se peut qu’un jour, il revienne aux beaux jours de la pandémie, avec une valorisation proche de 100 milliards de dollars, mais il reste des obstacles de taille à surmonter.

