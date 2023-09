USD/CNH : la situation se complique pour le yuan chinois

La hausse du taux de change USD/CNH s’est poursuivie après une nouvelle série de données économiques faibles en provenance de Chine. Il a atteint un sommet de 7,3323, quelques points en dessous du plus haut historique de 7,3483. Au total, le renminbi a plongé de plus de 16 % depuis son point le plus haut de 2022.

Commerce chinois et dollar fort

Copy link to section

Les prix USD/CNH et USD/CNY ont continué à augmenter après les derniers chiffres des exportations et importations chinoises. Ces chiffres ont révélé que les importations et les exportations, étroitement surveillées, ont continué de baisser en août.

Les exportations ont chuté de 8,8% après avoir chuté de 14,5% le mois précédent. Cette baisse est néanmoins meilleure que l’estimation médiane de -9,2%. Les importations ont chuté de 7,3% après une baisse de 12,4% en juillet. Comme pour les exportations, cette baisse a été moindre que ce à quoi s’attendaient les analystes.

Le déficit commercial s’est donc réduit à 68,3 milliards de dollars au cours du mois. Ces chiffres signifient que l’économie chinoise ne se porte pas bien puisque les exportations représentent une part importante du PIB.

https://www.youtube.com/watch?v=XFLp67Fhl1E

Un élément clé de cette situation est que les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis se sont détériorées au cours des derniers mois. De nombreuses entreprises américaines ont déplacé leurs investissements de la Chine vers des pays plus amis comme le Mexique.

Il existe néanmoins des signes positifs concernant l’économie chinoise. Par exemple, les actions immobilières comme les actions Evergrande et Country Garden ont fortement bondi après que ces dernières ont payé leur coupon pendant la période de grâce.

Les paires USD/CNH et USD/CNY se sont redressées en raison de la force du dollar. L’indice du dollar a bondi à 105 dollars alors que la flambée des prix du pétrole brut laisse présager une inflation plus élevée pendant un certain temps. Il semble donc que la Fed maintiendra ses taux d’intérêt à un niveau plus élevé que prévu pendant une période plus longue que prévu.

Prévisions USD/CNH

Copy link to section

Save

J’ai récemment écrit sur l’USD/CNY ici et a prédit que la tendance haussière se poursuivrait. Ce point de vue était correct, comme en témoigne la performance USD/CNH. La paire a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. En cours de route, il est resté au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

La paire se situe également à un niveau important puisque ce prix a atteint son point le plus haut le 17 août. Il a également dépassé la moyenne mobile sur 50 jours tandis que le MACD est resté au-dessus du point neutre.

Par conséquent, le chemin de moindre résistance pour la paire est haussier, le prochain objectif à surveiller étant à 7,3600, le point le plus haut d’octobre 2022. Une cassure au-dessus de ce niveau la verra monter jusqu’à la prochaine résistance à 7,40.

Save