L’indice CAC 40 attend et attend que les économies de l’UE et de la Chine échouent

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

L’indice CAC 40 est resté dans une fourchette étroite au cours des derniers mois alors que les inquiétudes concernant les économies européenne et chinoise persistaient. L’indice s’échangeait vendredi à 7 215 €, quelques points au-dessus du plus bas de cette semaine à 7 163 €. Il a reculé de plus de 4,20 % par rapport au plus haut niveau de cette année.

Faiblesse de l’économie chinoise

Copy link to section

Le CAC 40 et le DAX allemand sont deux des plus grands indices boursiers d’Europe. Ils suivent certaines des plus grandes entreprises de la région comme LVMH, Volkswagen et Total Energies.

Par conséquent, comme je l’ai écrit dans ce rapport Sur le DAX, l’indice CAC 40 est influencé majoritairement par les performances européennes, chinoises et américaines. D’une part, les plus grandes entreprises de l’indice comme LVMH, L’Oréal, Hermès, TotalEnergies et Sanofi réalisent l’essentiel de leurs revenus à l’international.

Les chiffres économiques les plus récents montrent que les économies chinoise et européenne ne se portent pas bien. En Chine, le secteur immobilier s’effondre tandis que les dépenses de consommation et les exportations plongent. Le taux de chômage des jeunes a atteint un niveau record tandis que les investissements directs étrangers (IDE) ont diminué.

Crise économique européenne

Copy link to section

La même tendance se produit en Europe, où des pays comme l’Allemagne et la France ne connaissent pas une croissance aussi rapide. En Allemagne, le PIB s’est contracté au cours des deux derniers trimestres consécutifs. La même croissance lente se produit dans d’autres économies européennes comme les Pays-Bas et la Belgique.

L’implication de tout cela est que de nombreux composants de l’indice CAC 40 connaîtront une croissance lente. Cela explique pourquoi des sociétés comme LVMH, Kering, Hermès et L’Oréal ont vu leurs actions reculer par rapport à leur plus haut niveau cette année. La capitalisation boursière de LVMH est passée de plus de 500 milliards d’euros à 364 milliards d’euros.

L’indice CAC 40 est également en difficulté en raison des problèmes de liquidité persistants en Europe alors que la masse monétaire diminue. Les données les plus récentes ont montré que la masse monétaire européenne a chuté pour la première fois en 13 ans avec la hausse des taux d’intérêt. Ainsi, de nombreuses entreprises ont du mal à lever des capitaux bon marché comme elles le faisaient à l’ère des taux bas.

La plupart des composantes de l’indice CAC 40 ont été dans le rouge au cours du mois dernier. Les moins performants sont des entreprises comme Worldline, Pernod Rickard, Kering, LVMH et Alstom. En revanche, les plus performants de l’indice sont Orange, TotalEnergies, Michelin et Capgemini.

Perspectives de l’indice CAC 40

Copy link to section

Save

Le graphique journalier montre que l’indice CAC 40 s’est inscrit dans une fourchette étroite ces derniers mois. Au cours de cette période, l’indice est resté entre les niveaux de support et de résistance importants à 7 070 € et 7 508 €. Il est également légèrement inférieur à la moyenne mobile sur 50 jours et légèrement supérieur au point de retracement de 23,6 %.

L’indice CAC 40 devrait donc rester dans cette fourchette dans les semaines à venir. Les deux niveaux S&R seront ceux à surveiller. Un mouvement soutenu par le volume au-dessus de la résistance à 7 508 € ouvrira la possibilité d’atteindre le plus haut depuis le début de l’année de 7 600 €. En revanche, une baisse en dessous du support à 7 070 € entraînera davantage de baisse.

Save