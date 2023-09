La tension sur le yen japonais apparaît sur le marché de l’or

Le prix de l’or au Japon atteint un niveau record. Tanaka Kikinzoku, l’un des plus grands détaillants d’or du Japon, a déclaré récemment que les prix approchaient les 10 000 ¥ le gramme pour la toute première fois.

Les charts officiels affichent actuellement un prix plus proche du milieu des 9 000 ¥. Quoi qu’il en soit, cela n’a vraiment rien à voir avec l’or lui-même. C’est l’histoire de la façon dont le yen poursuit sa chute historique par rapport au dollar américain, tandis que la banque centrale du Japon se retrouve dans une situation de plus en plus difficile en raison d’une politique monétaire non conventionnelle.

Le graphique ci-dessus représente le prix de l’or en yens au cours des 20 dernières années. En ce sens, la matière première a bien rempli son mandat de protection du pouvoir d’achat, offrant des rendements proches de 5,7X aux investisseurs japonais. Le graphique suivant montre le prix de l’or en dollars, où les investisseurs américains ont constaté un rendement de 4,8 fois sur la même période.

Cela montre que le yen a chuté par rapport au dollar au cours des deux dernières décennies. Pourtant, la surperformance, compte tenu du long terme, n’est pas énorme, surtout par rapport aux autres devises.

Mais c’est lorsque l’on évalue les deux dernières années que la divergence devient significative. Le début de l’année 2022 peut être considéré comme un point d’inflexion pour l’économie mondiale, lorsque l’inflation a commencé à rugir. C’est au cours de ce trimestre que la Réserve fédérale américaine a augmenté pour la première fois ses taux d’intérêt, les banques centrales du monde entier craignant une surchauffe des économies et une hausse vertigineuse du coût de la vie.

Depuis lors, l’or en yen s’est apprécié de 37 %, alors qu’en dollars, le rendement n’a été que de 7 %, soit cinq fois pire.

La politique monétaire non conventionnelle du Japon

La Réserve fédérale américaine fixe le taux d’intérêt à court terme, appelé taux des fonds fédéraux. Il détermine le faible coût d’emprunt de l’argent, ce qui a des répercussions sur l’économie dans son ensemble. Ce taux directeur a été relevé de manière agressive au cours des dix-huit derniers mois, dans le but de refroidir l’économie et de contenir l’inflation.

Nous avons été témoins de cette approche monétaire restrictive de la part des banques centrales du monde entier. Il existe cependant une exception : le Japon. La Banque du Japon a inversé la tendance en poursuivant une politique monétaire accommodante. Elle a utilisé le contrôle de la courbe des rendements pour gérer les rendements à long terme, une méthode qui décrit l’acte des banques centrales d’acheter ou de vendre autant d’obligations que nécessaire afin de cibler un taux d’intérêt spécifique à long terme.

À bien des égards, cela ressemble à l’assouplissement quantitatif conventionnel. L’assouplissement quantitatif et le contrôle de la courbe des rendements impliquent l’achat de dette publique (bons du Trésor) pour affecter les taux d’intérêt et injecter de l’argent dans l’économie. La différence est que l’assouplissement quantitatif implique l’achat régulier d’un montant spécifique d’obligations afin d’injecter ce crédit dans le système. Pour contrôler la courbe des taux, les banques centrales achètent autant d’obligations que nécessaire afin de maintenir les rendements à un certain niveau.

En fin de compte, la Banque du Japon poursuit une politique monétaire accommodante alors que le reste du monde la resserre. Et après des années de déflation, le pays commence à voir les prix gonfler.

Les statistiques de juin montrent que l’inflation a augmenté de 3,3 % au Japon, contre une hausse de 3 % aux États-Unis. C’est la première fois en huit ans que ce pays asiatique produit un chiffre d’inflation plus élevé que celui des États-Unis.

Néanmoins, il est important de noter que même si la balance s’est inversée ces derniers temps, il faut garder un œil sur la situation dans son ensemble. Les prix aux États-Unis et en Europe ont augmenté de près de 20 % depuis le début de 2021. Le Japon contraste favorablement à cet égard, les prix ayant augmenté d’un peu plus de 5 % au cours de la même période.

Il faut également mentionner la croissance des salaires. Les salaires au Japon n’ont pas autant augmenté qu’aux États-Unis et en Europe. Depuis début 2021, les salaires au Japon ont augmenté de 4,5 %, contre 7,5 % en Europe et 15 % aux États-Unis.

Cette croissance des salaires est essentielle au regard des objectifs de la Banque du Japon, qui a indiqué en avril qu’elle était déterminée à atteindre son objectif d’inflation de 2% « accompagné d’augmentations de salaires ». Par conséquent, une hausse de l’inflation accompagnée d’une croissance des salaires en retard rend la réalisation de cet objectif encore plus difficile.

Cette politique monétaire souple et non conventionnelle, combinée à l’inflation, pousse désormais les investisseurs à couvrir leur pouvoir d’achat. Ceci explique la hausse des prix de l’or japonais via la demande au détail.

À la fin de la pandémie, les ménages japonais avaient accumulé quatre fois plus d’actifs que le PIB du pays, le chiffre le plus élevé au monde. Près de la moitié de cette somme a été placée en espèces, ce qui n’est pas une surprise compte tenu des années de déflation susmentionnées. Pourtant, avec la reprise actuelle de l’inflation, il n’est pas non plus choquant de constater une rotation vers les actifs protégeant l’inflation.

C’est là que le yen entre en jeu. Avec des taux d’intérêt plus élevés à l’échelle mondiale suite au resserrement de la politique monétaire ailleurs, les capitaux abandonnent le yen pour des destinations plus attractives. Associé à l’inflation nationale, l’or est également devenu attractif.

L’ampleur de la chute du yen face au dollar est historique. La monnaie japonaise a perdu 28 % de sa valeur par rapport au dollar depuis début 2022.

Depuis le début de l’année 2021, le yen a perdu 43 % de sa valeur par rapport au dollar.

La Banque du Japon a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était déterminée à atteindre son objectif d’inflation de 2 %, excluant ainsi un changement de politique actuelle malgré la pression croissante. Cependant, alors que les prix accélèrent plus vite que les salaires, alors que les taux ailleurs éclipsent ceux proposés pour le yen, la monnaie japonaise grince.



