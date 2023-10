Bitcoin est sur un marché « haussier » tandis que la prévente de Shiba Memu souligne l’appétit pour le risque

Les prix des crypto-monnaies ont fluctué depuis un certain temps, mais cela pourrait changer. Selon la société de recherche en investissement ByteTree, Bitcoin entre dans un « marché haussier tranquille ». Le rapport intervient alors que Bitcoin oscille autour de 28 000 $ dans un contexte d’amélioration du sentiment. Ailleurs, les investisseurs accumulent des Shiba Memu, la prévente ayant permis de récolter 3,65 millions $. Cela témoigne-t-il d’un appétit croissant pour les paris risqués ?

Bitcoin comme alternative sûre aux obligations

ByteTree a attribué à Bitcoin une perspective de marché « haussière » par rapport à une précédente note « neutre ». La société affirme que des gains durables au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies pourraient survenir plus tard dans l’année. Selon ByteTree, la phase corrective de Bitcoin est déjà terminée, le plaçant sur une tendance haussière. Il y a des éléments clés pour cette prédiction.

Fondamentalement, Bitcoin profite de la hausse des taux d’intérêt. Dernièrement, les taux obligataires ont augmenté, proportionnellement au resserrement de la politique de la Fed. Les taux élevés ont entraîné une faible demande pour les actifs traditionnels comme les actions. En comparaison, Bitcoin a augmenté plutôt que baissé.

Charle Morris, CIO de ByteTree, affirme que la réaction de Bitcoin montre un scepticisme à l’égard des investissements obligataires. Lorsque les taux d’intérêt culminent, cela peut provoquer une déroute des obligations et déclencher une vente massive. Cette projection a provoqué une augmentation de l’intérêt pour Bitcoin en tant que valeur refuge et alternative aux obligations.

Techniquement, Bitcoin se maintient au-dessus de 25 000 $ depuis mars 2023. Ce niveau constituait une résistance clé entre mai 2022 et mars 2023. Morris pense que si Bitcoin maintient ce niveau, il se lancera dans un marché haussier. Dans l’intervalle, l’analyste affirme que la légère vente du Bitcoin, qui l’a fait tomber en dessous de 28 000 $ cette semaine, pourrait se poursuivre. La liquidation serait de courte durée.

La prévente de Shiba Memu souligne les investissements risqués

Shiba Memu, un futur géant des mèmes, se vend bien lors de sa prévente. Avec plus de 3,65 millions $ levés, la prévente suggère que les investisseurs n’en ont pas fini avec les investissements risqués.

Shiba Memu vise à révolutionner le paysage de l’investissement dans le secteur des mèmes en apportant de la durabilité. Grâce à l’intelligence artificielle, Shiba Memu se commercialisera sur les forums sociaux. Le concept d’auto-marketing lui permet de générer du battage médiatique et des discussions en ligne, un élément clé de la popularité des mèmes.

Les analystes ont salué l’utilisation de l’IA par Shiba Memu comme étant un élément révolutionnaire. L’IA est de plus en plus utilisée et le marché des crypto-monnaies n’est pas en reste. Avec l’analyse du marché, l’apprentissage automatique et l’analyse des sentiments, Shiba Memu vise à être puissant. En tant que tel, il peut rivaliser avec ses pairs, qui ont été accusés de manque de durabilité et de valeur d’investissement.

À quel point Shiba Memu est-il attrayant ?

Shiba Memu pourrait être attrayant pour les investisseurs à la recherche de valeur à long terme dans les investissements mèmes. À partir de l’évolution historique des prix des crypto-monnaies mèmes, les gains peuvent atteindre 10 ou 50 fois l’investissement. Avec l’enthousiasme suscité par Shiba Memu, on s’attend à ce que de telles marges soient atteintes.

La dynamique sociale de Shiba Memu constitue également une valeur ajoutée par rapport aux autres crypto-monnaies de mème. Le projet comprend un tableau de bord d’IA de pointe. Le tableau de bord permet aux utilisateurs d’obtenir des mises à jour en temps réel et d’être informés des dernières tendances marketing. Les utilisateurs peuvent également tenir des conversations avec l’IA, poser des questions et générer des commentaires. La dynamique sociale pourrait augmenter la valeur sentimentale de Shiba Memu et lui permettre de faire parler de lui. Avec cela, la valeur pourrait monter en flèche.

Quoi de plus ? Une fonctionnalité de jalonnement qui sera lancée profitera à la communauté de Shiba Memu. En plus de générer des revenus, les jetons mis en jeu permettront aux utilisateurs de contribuer au projet Shiba Memu. Ils peuvent suggérer des sujets, des sites Web et des outils susceptibles d’augmenter la viabilité et le marketing du projet. Les utilisateurs sont récompensés pour leurs commentaires.

Pourquoi acheter des jetons Shiba Memu lors de sa prévente ?

La prévente de Shiba Memu a été conçue pour inciter les premiers investisseurs. La tokénomique permet à SHMU d’augmenter son prix quotidiennement à 18 heures GMT. À la fin de la prévente, les premiers investisseurs obtiennent des jetons d’une valeur supérieure à celle qu’ils ont achetée. Si c’est la bonne opportunité, vous pouvez acheter le jeton via le site Internet du projet.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.