Les craintes déflationnistes reviennent alors que l’IPC et le PPI chinois sous-performent les attentes

Le Bureau national des statistiques de Chine (BES) a publié les derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) et de l’indice des prix à la production (IPP) de la Chine pour le mois de septembre 2023.

Données sur l’inflation

Les dernières données montrent que l’inflation de la consommation chinoise stagne à 0 % sur un an, ce qui est inférieur aux attentes du consensus de 0,2 % sur un an selon les analystes de TradingEconomics.com.

En outre, l’IPC a diminué par rapport à 0,1 % en glissement annuel le mois précédent et est bien en dessous du taux de 2,8 % en glissement annuel enregistré en septembre 2022.

Même si certains signes d’une reprise économique se matérialisent, la sous-performance de l’IPC suggère que la détresse des consommateurs pourrait être plus répandue que ce que reflétaient les données antérieures.

Les prix à la consommation ont considérablement diminué depuis l’année dernière, où ils s’étaient établis en moyenne à 2,4 % sur un an entre avril et octobre 2022.

De plus, l’IPC moyen pour 2023 s’élève à 0,43 %, ce qui est bien en dessous de l’objectif annuel d’environ 3 % fixé par le gouvernement.

Cette forte réduction signifie que les décideurs politiques pourraient être attentifs à la possibilité de sombrer en territoire déflationniste dans un avenir proche.

Malgré l’essor du tourisme au milieu des festivités de la « semaine d’or », des inquiétudes particulières peuvent subsister puisque cette tendance devrait diminuer avec la fin de la saison estivale.

Source: China NBS

Inflation mensuelle

Sur une base mensuelle, l’inflation pour septembre était de 0,2 %, tombant en dessous des attentes du consensus de 0,3 %, selon les analystes de TradingEconomics.com.

Ce chiffre est inférieur aux données d’août de 0,2% MoM et aux 0,3% MoM enregistrés dans l’intervalle correspondant de l’année précédente.

Prix à la production

Le PPI a sous-performé les attentes, s’établissant à (-)2,5% sur un an pour septembre, contre des prévisions de marché de (-)2,4% sur un an.

Il s’agit d’une amélioration par rapport à la baisse de (-) 3,0 % enregistrée en août 2023, et il s’agit de la plus faible déflation depuis mars 2023, en raison des mesures de relance gouvernementales et des politiques post-pandémiques.

En outre, il s’agit du douzième mois consécutif de contraction de l’IPP, s’améliorant depuis son plus bas niveau de (-)5,4 % en glissement annuel en juin 2023.

Les matériaux de production ont connu une baisse plus douce, passant de (-)3,7% sur un an en août à (-)3,0% sur un an en septembre ; tandis que les prix de la transformation et des matières premières se sont tous deux modérés à (-)2,8 % sur un an.

Les produits alimentaires se sont affaiblis, passant de (-)0,2% sur un an dans le rapport précédent à (-)0,3% sur un an ; tandis que les prix à la production de vêtements ont augmenté à 0,8 % sur un an ce mois-ci, après 1,0 % sur un an en août 2023.

Sur une base mensuelle, le PPI a augmenté de 0,4 % en glissement mensuel contre 0,2 % en glissement mensuel précédemment.

Les données récentes de l’indice des directeurs d’achat suggèrent que la demande des usines montre des signes sous-jacents d’amélioration et les observateurs du marché continueront de surveiller les données de production.

Perspectives

Dans les derniers chiffres, l’inflation du commerce de détail et de la production pour septembre a été inférieure aux attentes, l’inflation à la consommation s’établissant à 0 % en glissement annuel et l’IPP se contractant pour le douzième mois consécutif.

Dans l’ensemble, le danger le plus important pour l’économie chinoise reste la situation du marché immobilier suite à la baisse des ventes de logements, au manque d’investissement et à la crainte d’une contagion généralisée.

L’efficacité du programme d’aide du gouvernement en faveur de ce secteur reste à évaluer, même si, dans l’ensemble, la reprise devrait rester faible et limitée.

Dans l’ensemble, il y a eu des indications positives pour l’activité économique, telles que la croissance des ventes au détail, de la valeur ajoutée industrielle, de la confiance des consommateurs et de la consommation de services (avec une forte croissance de 19,4 % en glissement annuel en août 2023), dans un contexte d’inflation relativement faible.

Cependant, un IPC plus faible que prévu pourrait mettre en doute la solidité du consommateur.

Données commerciales à venir

Plus tard dans la journée, l’Administration générale des douanes chinoises publiera de nouveaux chiffres sur la croissance et la balance commerciale.

Les prévisions du marché placent la balance commerciale à 70,0 milliards de dollars (57,44 milliards de livres sterling), contre 68,36 milliards de dollars le mois précédent.

Les exportations et les importations devraient se contracter respectivement de (-)7,6% et (-)6,0%, montrant une légère amélioration par rapport aux chiffres d’août 2023.

Les exportations et les importations ont plongé respectivement de (-) 14,5 % sur un an et de (-) 12,7 % au mois de juin, et semblent connaître une modération soutenue.

Ces nouveaux points de données pourraient offrir une perspective plus approfondie de la trajectoire de croissance de l’économie.

Toutefois, ces postes continuent de connaître une baisse globale et ne se sont pas encore complètement rétablis.

En conclusion, les IPC et PPI inférieurs aux attentes ont constitué un revers inattendu pour l’activité économique en Chine, suggérant que la demande des consommateurs pourrait reculer dans les mois à venir.