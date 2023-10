SoFi Dividend ETF (WKLY) : n’achetez pas ce fonds à versement hebdomadaire

Plus

Les investisseurs en revenus nagent dans les rendements, aidés par les actions de la Réserve fédérale. Les rendements obligataires à court terme ont grimpé à plus de 5 %, le niveau le plus élevé depuis des décennies. Il en va de même pour les fonds du marché monétaire et les certificats de dépôt.

Dans le même temps, des sociétés comme JPMorgan et YieldMax ont créé des ETF d’options d’achat couvertes offrant des rendements supérieurs à 10 %. Les plus populaires de ces ETF sont les suivants :JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) et YieldMax TSLA Option Income ETF (TSLY).

En plus de leurs rendements en dividendes élevés, les investisseurs adorent leurs distributions mensuelles. Aujourd’hui, SoFi a lancé un autre ETF qui cherche à rémunérer les investisseurs chaque semaine. Le fonds SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) suit l’indice SoFi Sustainable Dividend.

Il investit dans des centaines d’entreprises mondiales qui ont de bons antécédents en matière de versement et d’augmentation de leurs dividendes. Ses principales entreprises sont des sociétés comme Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, P&G et Broadcom. Il possède plus de 10 millions de dollars d’actifs et un ratio de dépenses nettes de 0,49 %.

Pourtant, même si la politique de dividendes hebdomadaires semble bonne, je pense que les investisseurs à revenu devraient l’éviter. Premièrement, il s’agit d’un fonds extrêmement petit avec seulement 10,2 millions de dollars d’actifs. Il s’agit donc d’un fonds très peu liquide, avec un volume quotidien inférieur à 2 500 actions. Il est toujours recommandé d’investir dans des fonds plus liquides.

Deuxièmement, il existe de meilleures alternatives sur le marché. WKLY a un rendement en dividende de 3,24 %. En revanche, les ET d’achat couverts comme JEPI et JEPQ rapportent plus de 10 %. Si votre objectif est d’obtenir des rendements réguliers, ce sont de meilleures alternatives.

Troisièmement, WKLY ETF a peu de choses à connaître sur la croissance des dividendes puisqu’il verse un dividende hebdomadaire de 0,02 $ par action depuis sa création. En tant qu’investisseur axé sur les dividendes, il est toujours important de rechercher la croissance. Certaines des meilleures alternatives sont MOAT et COWZ, sur lesquelles j’ai écrit ici .

Enfin, je pense qu’il n’y a aucune raison viable d’investir dans un ETF qui verse des dividendes chaque semaine. Au lieu de cela, vous devriez vous concentrer sur les fonds qui ont un long historique de génération de revenus réguliers pendant une période prolongée.