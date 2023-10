Les cours des actions EasyJet, IAG et Wizz Air chutent alors que les risques aériens augmentent

Les actions des compagnies aériennes ont poursuivi leur tendance à la baisse alors que les risques dans le secteur persistaient. Le cours de l’action IAG (LON : IAG) a chuté à un plus bas de 140p, le point le plus bas depuis mars 2023. Il se rapproche d’un marché baissier car il a plongé de plus de 17 % par rapport au plus haut de l’année.

IAG est étroitement surveillée en raison de sa taille et de la nature de ses opérations. Elle gère British Airways, qui dessert l’Europe et d’autres opérations internationales. La société possède également d’autres compagnies aériennes plus petites comme Iberia, Aer Lingus, Iberia Express, LEVEL et Vueling.

Le cours de l’action EasyJet (LON : EZJ) a plongé à 365p, le niveau le plus bas depuis janvier. Contrairement à IAG, les actions d’EZJ sont déjà entrées dans un marché baissier puisqu’elles ont chuté de plus de 30 % par rapport à leur plus haut niveau de cette année.

Le cours de l’action Wizz Air (LON : WIZZ) s’est bien moins bien comporté que celui des autres compagnies aériennes cotées à Londres. Il a glissé jusqu’à un plus bas de 1 572p, son plus bas depuis novembre de l’année dernière. D’autres actions de compagnies aériennes bien connues comme Lufthansa et Ryanair ont également chuté.

Les stocks des compagnies aériennes ont chuté pour deux raisons principales. Premièrement, le prix du carburéacteur monte en flèche à mesure que la guerre entre Israël et le Hamas continue. Le Brent a bondi à 91,77 $ tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a grimpé à 87,35 $.

Les données compilées par l’IATA montrent que le prix moyen du carburéacteur était en moyenne de 121 dollars le baril, soit plus qu’il y a quelques mois. Ces prix continueront d’augmenter si le Brent dépasse les 100 dollars, comme le prévoient de nombreux analystes.

Le carburéacteur représente un coût majeur pour toutes les compagnies aériennes, ce qui signifie que son augmentation entraînera une baisse des marges. Mardi, United Airlines a déclaré que son bénéfice net avait atteint 942 millions de dollars au dernier trimestre, alors que ses revenus avaient atteint 14,48 milliards de dollars. Il a néanmoins averti que la hausse du prix du carburéacteur affecterait sa rentabilité.

D’autres compagnies aériennes qui ont publié récemment leurs résultats, comme Delta et EasyJet, ont également mis en garde contre les prix du carburant. Delta a abaissé ses prévisions la semaine dernière.

https://www.youtube.com/watch?v=YFL9DjJ_HBY&pp=ygUOZGVsdGEgZWFybmluZ3M%3D

L’autre risque est que les salaires dans l’industrie augmentent. British Airways est sur le point d’augmenter les salaires pour éviter une grève imminente. Tous ces coûts affecteront probablement toutes les marges bénéficiaires des compagnies aériennes. De plus, les guerres en Europe et au Moyen-Orient affecteront la demande des compagnies aériennes.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.