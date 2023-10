Analyse du cours de l’action Unicredit : où les aspects techniques rencontrent les fondamentaux

Le cours de l’action Unicredit (MIL : UCG) a été l’une des sociétés bancaires les plus performantes au monde cette année. Le titre a atteint un sommet de 24 €, le plus haut depuis décembre 2015. Il a bondi de plus de 225 % par rapport au plus bas de 2022. Plus important encore, il a rebondi de plus de 80 % cette année tandis que l’ETF Invesco KBW a chuté de près de 30 %.

Solides résultats financiers d’Unicredit

Copy link to section

Unicredit, la plus grande banque d’Italie, se porte bien, car l’entreprise continue de bénéficier de la hausse des taux d’intérêt. Les résultats financiers de l’entreprise ont montré que le chiffre d’affaires net au troisième trimestre a augmenté de 23% à 5,8 milliards d’euros. Les revenus nets d’intérêts ont bondi de 455, aidés par la hausse des taux.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ses revenus de commissions ont chuté de 5% à 1,75 milliard d’euros tandis que ses revenus de trading ont augmenté de 27% à 499 millions d’euros. La société prévoit ainsi de distribuer 6,5 milliards d’euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions. Il a également décidé de réserver 1,3 milliard d’euros de réserves pour l’impôt sur les bénéfices exceptionnels du pays.

Unicredit est également l’une des banques les plus sûres de la région. Elle présente un ratio CET1 de 17,19%, bien supérieur à celui des autres banques. Par exemple, JPMorgan, connu pour son bilan forteresse, présente un ratio CET1 de 13,2 %. De même, d’autres banques comme Wells Fargo, State Street, Bank of America et Citigroup ont un ratio CET1 inférieur à 12.

Unicredit affiche un solide historique de dividendes, même si le gouvernement italien impose des taxes exceptionnelles. Son rendement en dividendes est de 4,65 %, ce qui est supérieur à celui des autres sociétés. Ses paiements sont relativement plus élevés que ceux de ses pairs.

Unicredit est également relativement moins cher que d’autres banques européennes comme BNP Paribas, ING, Santander et Crédit Agricole. Elle a un multiple PE à terme de 5x alors que les autres banques sont passées à plus de 6.

https://www.youtube.com/watch?v=n8rvZAaLOzQ&pp=ygUOdW5pY3JlZGl0IGNuYmM%3D

Prévisions du cours de l’action Unicredit

Copy link to section

Graphique Unicredit par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Unicredit a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a atteint un sommet de 23,825 € le 22 septembre. Le titre a formé une forte configuration triple-top dont le décolleté est à 20,40 €.

Le cours de l’action Unicredit a dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours. Le MACD a également formé une tendance de divergence baissière. Par conséquent, même si Unicredit est une bonne entreprise, l’analyse technique laisse présager d’autres inconvénients dans les prochains jours. Si cela se produit, il retestera probablement le support clé à 20,40 €.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.