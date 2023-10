Peter Schiff a un avertissement aux taureaux crypto Bitcoin, Pepe, Filecoin, Mina et Conflux

Le prix du Bitcoin (BTC/USD) a fortement augmenté ces derniers jours. Le rallye s’est accéléré mardi alors que la pièce a grimpé à plus de 35 000 $, le niveau le plus élevé depuis mai de l’année dernière. Au total, le prix du BTC a grimpé de plus de 125 % par rapport au niveau le plus bas de cette année. Ce rallye a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 672 milliards de dollars.

Bitcoin contre Mina contre Pepe contre Filecoin

Espoirs de l’ETF Bitcoin spot

Le prix du Bitcoin a grimpé en flèche en raison des espoirs croissants que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvera un ETF Bitcoin au comptant plus tard cette année. Les analystes estiment que l’agence approuvera en même temps les ETF de sociétés telles que BlackRock, Invesco, Franklin Templeton et Ark Invest.

La théorie est que cette approbation entraînera davantage d’afflux de Bitcoin de la part des investisseurs institutionnels. Plus important encore, la résilience actuelle du Bitcoin dans un environnement de taux d’intérêt élevés le rendra plus attractif.

Bitcoin s’est avéré être un survivant au cours de la dernière décennie. Elle a prospéré après l’effondrement du mont Gox en 2014. Dans le même temps, elle a survécu à l’effondrement de Terra, FTX, Celsius, Voyager Digital et Three Arrows Capital l’année dernière.

Plus important encore, Bitcoin a prospéré pendant la pandémie de Covid-19, l’un des plus grands événements de type cygne noir de notre génération. Et plus récemment, elle s’est bien comportée dans une période où la Réserve fédérale a augmenté les taux d’intérêt jusqu’à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Notamment, Bitcoin a également fait mieux que l’or, qui est souvent considéré comme une valeur refuge en période de difficulté. Il a bondi de plus de 70 % au cours des 12 derniers mois, tandis que l’or a augmenté de moins de 30 % au cours de cette période.

Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure une situation dans laquelle de nombreux investisseurs institutionnels allouent une petite partie de leurs fonds au Bitcoin. Une si petite quantité entraînera des entrées et une demande substantielles à long terme.

Peter Schiff met en garde contre Bitcoin

Pendant ce temps, Peter Schiff, un investisseur bien connu et défenseur de l’or, a exhorté les investisseurs à ce que le sommet du Bitcoin approche. Dans un Tweet, il a fait valoir que le sommet du Bitcoin était proche et qu’il serait confirmé lorsque la SEC approuverait l’ETF.

Son argument est en partie juste. Je pense que Bitcoin et d’autres altcoins comme Mina, Zilliqa, Stacks, Conflux et Filecoin sont en hausse en raison de leur corrélation avec Bitcoin.

Je m’attends également à ce que ces pièces reculent lorsque la SEC approuvera un ETF Bitcoin. C’est ce qu’on appelle acheter la rumeur, vendre l’information. Plus récemment, nous l’avons vu se produire avec le XRP, qui a bondi après la victoire de Ripple contre la SEC . Il a ensuite plongé de plus de 50 % par rapport à son plus haut niveau.

Mais à long terme, Peter Schiff se trompe. Comme je l’ai décrit ci-dessus, Bitcoin a déjà subi un test de résistance majeur au cours de la dernière décennie. Il a survécu à certains de ses plus gros problèmes, notamment l’ effondrement de FTX et l’implosion de Terra Luna . Par conséquent, à mesure qu’il devient de plus en plus courant, nous ne pouvons pas exclure une situation où il évolue et teste à nouveau son plus haut historique.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.