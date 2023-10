Boeing Co (NYSE : BA) est dans le rouge ce matin après avoir annoncé une perte plus importante que prévu pour son troisième trimestre financier.

Boeing est en difficulté depuis 19 trimestres

Son activité de défense, en particulier, « a encore une fois nui », selon Rob Stallard, analyste de Vertical Research Partners. Ce segment a perdu 924 millions de dollars au cours du trimestre récemment conclu, contre seulement 400 millions de dollars selon les analystes.

Boeing n’a réalisé que 474 millions de dollars de bénéfice d’exploitation avec sa division défense au cours des dix-neuf derniers trimestres, sur un chiffre d’affaires de 120 milliards de dollars. Sur « Squawk Box » de CNBC, Dave Calhoun – le directeur général de Boeing a déclaré aujourd’hui :

Nous continuerons à travailler sur ces contrats à prix fixe. Nous ne leur cachons pas. Nous les compléterons, ce qui réduira la faiblesse financière de l’entreprise.

Mais le secteur de l’aérospatiale commerciale a été encore pire avec 31 milliards de dollars de pertes et 117 milliards de dollars de ventes depuis le début de 2019. Les actions de Boeing ont perdu plus de 20 % en moins de trois mois.

Tout n’est pas sombre dans les résultats d’aujourd’hui

Du côté positif, Boeing a réitéré ses prévisions d’un flux de trésorerie disponible de 3,0 à 5,0 milliards de dollars en 2023. Cela se traduit par 1,5 à 3,5 milliards de dollars de FCF pour le trimestre en cours, contre environ 1,5 milliard de dollars pour les trois premiers trimestres combinés, selon le rapport. communiqué de presse.

Boeing a livré soixante-dix appareils 737 au troisième trimestre – le nombre le plus bas depuis environ deux ans en raison de défauts de fabrication persistants de Spirit AeroSystems. Pourtant, le directeur général a ajouté :

J’adore la nomination de Patrick. Ils ont du travail à faire, nous l’avons compris. Mais j’ai beaucoup de confiance. L’accord leur donne une marge de manœuvre pour répondre à nos exigences tarifaires. Sur le plan économique, tout le monde était gagnant.

Boeing a déclaré qu’il restait déterminé à augmenter la production à 38 avions MAX par mois d’ici la fin de l’année. Le géant de l’aérospatiale et de la défense a signé la semaine dernière un protocole d’accord avec Spirit AeroSystems, comme l’a rapporté Invezz ici.

Aperçu des résultats de Boeing au troisième trimestre

Perte de 1,64 milliard de dollars contre 3,31 milliards de dollars il y a un an

La perte par action s’est également réduite, passant de 5,49 $ à 2,70 $.

Perte ajustée imprimée à 3,26 $ par action

Les revenus ont bondi de 13,5 % sur un an à 18,10 milliards de dollars

Le consensus était d’une perte de 3,20 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 18,02 milliards de dollars.

Le FCF était négatif de 310 millions de dollars contre un montant négatif de 267 millions de dollars attendu

Qu’est-ce qui était remarquable d’autre ?

Une croissance de 25 % des avions commerciaux et une augmentation de 8,6 % des revenus mondiaux des services ont été meilleures que prévu. Boeing Co n’a cependant pas répondu aux attentes en termes de revenus de défense, d’espace et de sécurité, en hausse de 3,3 %.

La multinationale prévoit désormais de livrer 375 à 400 de ses 737 MAX en 2023. Ses prévisions précédentes étaient plutôt de 400 à 450. Mais le PDG Calhoun a déclaré à CNBC aujourd’hui :

La bonne nouvelle, c’est que nous avons les bras croisés. D’ici la fin de l’année, nous fonctionnerons au rythme auquel les gens s’attendent.

Wall Street a actuellement une note consensuelle de « surpondération » sur les actions Boeing.

