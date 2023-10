Achetez des actions MSTR alors que BTC forme des modèles haussiers et que les baleines s’accumulent

Le cours de l’action MicroStrategy (NASDAQ : MSTR) a connu un mois d’octobre réussi alors même que des indices clés comme le Nasdaq 100 et le S&P 500 plongeaient dans une correction. Les actions ont atteint un sommet de 448 $ le 25 octobre, soit près de 50 % au-dessus du niveau le plus bas du mois.

MicroStrategy comme alternative aux ETF Bitcoin

Le prix du Bitcoin a connu une solide performance en octobre alors que les espoirs d’un ETF Bitcoin au comptant ont augmenté. Les analystes estiment qu’un ETF au comptant contribuera à généraliser le Bitcoin et à créer un actif idéal que les investisseurs institutionnels seront à l’aise d’acheter.

On ne sait toujours pas si cette situation se produira, car les investisseurs ont toujours eu des moyens d’accéder au Bitcoin. Par exemple, l’ETF Bitcoin Strategy (BITO) existe depuis un certain temps. Ce fonds suit les contrats à terme Bitcoin et a une étroite corrélation avec BTC. Son actif dépasse désormais 890 millions de dollars.

Les investisseurs ont accès à Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), le plus grand fonds du secteur avec plus de 21 milliards de dollars d’actifs. Le défi pour GBTC est que ses frais sont assez élevés alors que sa décote par rapport à la valeur liquidative (VNI) a été substantielle. La remise s’est récemment réduite après que Grayscale a remporté un procès contre la SEC .

MicroStrategy a été l’un des meilleurs moyens pour les entreprises d’investir indirectement dans Bitcoin. Bien que le service principal de la société soit l’analyse technologique, elle est connue pour ses importants avoirs en Bitcoin.

La société détient plus de 158 000 Bitcoins, qui sont désormais évalués à plus de 5,38 milliards de dollars, ce qui reste inférieur à la valorisation de la société de plus de 5,9 milliards de dollars. Cela fait de MicroStrategy essentiellement une société Bitcoin.

L’avantage des institutions détenant du MSTR est qu’elles n’ont pas de ratios de dépenses. BITO a un ratio de dépenses de 0,95 % tandis que GBTC a un ratio de 2 %. Ce sont des frais élevés, qui peuvent s’accumuler avec le temps.

Tendance haussière du prix du Bitcoin

L’autre raison d’acheter des actions MSTR est que Bitcoin a formé de nombreuses tendances haussières. Comme indiqué ci-dessus, le prix du BTC a grimpé à plus de 31 780 $, son plus haut niveau le 13 juillet. Il s’agit d’un prix notable puisqu’il a eu du mal à dépasser ce niveau à plusieurs reprises cette année.

Bitcoin a également formé un motif de fanion haussier affiché en noir. Dans l’analyse de l’action des prix, cette tendance est l’un des signes les plus haussiers du marché. Ce motif est caractérisé par un long mât de drapeau et un motif triangulaire.

De plus, le prix du Bitcoin a dépassé les moyennes mobiles Arnaud Legoux (ALMA) sur 50 et 200 jours. Par conséquent, il est probable que la pièce continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 42 500 $. Ce prix est environ 23 % supérieur au niveau actuel.

Par conséquent, il est probable que le prix du Bitcoin continue d’augmenter, ce qui sera une chose positive pour les actions MicroStrategy. Plus encore, le nombre de baleines Bitcoin augmente à mesure que les détenteurs possédant plus de 100 000 pièces bondissent.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.