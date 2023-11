L’action Vestas Wind Systems (VWS) forme une croix mortelle avant les bénéfices

Le cours de l’action Vestas Wind Systems (ETR : VWS) a poursuivi sa tendance à la baisse alors que les inquiétudes concernant l’industrie éolienne persistaient. Les actions ont chuté de plus de 2% mercredi après la publication surprise des résultats d’Orsted. Ils se sont effondrés de plus de 53 % par rapport au point culminant de 2022.

Résultats de VWS à venir

Copy link to section

La situation a été difficile pour les entreprises du secteur de l’énergie éolienne. La semaine dernière, les actions de Siemens Energy ont plongé de plus de 30 % après que la société ait demandé des garanties au gouvernement allemand.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Et mercredi, les actions d’Orsted ont plongé après que la société ait radié 4 milliards de dollars de ses activités éoliennes aux États-Unis. Plusieurs autres entreprises du secteur se sont gravement effondrées ces derniers mois.

La même chose se produit dans le secteur de l’énergie solaire, où des sociétés comme Sunrun et Enphase Enphase Energy ont chuté au cours des derniers mois. Dans le même temps, des entreprises comme BP et Shell ont annoncé leur intention de revoir à la baisse leurs objectifs en matière d’énergie propre.

C’est dans ce contexte que Vestas Wind Systems publiera le 8 novembre ses résultats financiers du troisième trimestre. Les investisseurs ont de faibles attentes à l’égard des bénéfices de l’entreprise, car les taux d’intérêt élevés ralentissent le secteur.

Pour commencer, Vestas Wind Systems est une société qui fournit des éoliennes sur trois plates-formes : EnVentus, 4 MW et 2 MW. L’entreprise connaîtra probablement une croissance lente à mesure que la demande dans le secteur se détériore.

Les résultats financiers les plus récents ont montré que les prises de commandes de l’entreprise ont augmenté de 8 % au deuxième trimestre. Son chiffre d’affaires a bondi de 4% à plus de 3,4 milliards d’euros. Cette croissance a été portée à 29 % de la croissance des services, ce qui a contribué à accroître ses marges.

La société a terminé le trimestre avec un carnet de commandes de plus de 31,6 milliards d’euros, dont la plupart se situent dans la région EMEA, suivie par les Amériques et l’APAC. Aujourd’hui, avec le ralentissement de l’industrie, il est probable que les activités de l’entreprise ralentissent.

Perspectives du cours de l’action Vestas Wind Systems

Copy link to section

Graphique VWS par TradingView

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action VWS a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Le titre a plongé d’un maximum de 318,4 DKK en 2021 à un minimum de 132,98 DKK. Il a eu du mal à s’éloigner du support de 132,98 DKK. En conséquence, cela a formé ce qui ressemble à un motif à double fond.

Le cours de l’action Vestas Wind Systems reste inférieur aux moyennes mobiles sur 50 et 200 semaines. Les deux viennent de créer un motif de croix de la mort, qui est l’un des signes baissiers les plus populaires du marché.

Par conséquent, les perspectives pour le titre sont baissières, le prochain niveau de support clé à surveiller étant à 132,98. Une chute en dessous de ce support invaliderait la tendance à double fond et conduirait à une baisse encore plus importante jusqu’au niveau psychologique de 100 EUR.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.