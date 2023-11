La bulle de l’énergie éolienne éclate alors que le cours de l’action Orsted s’effondre

L’industrie de l’énergie éolienne traverse une période difficile alors que les taux d’intérêt augmentent, augmentant les coûts de construction et de maintenance. Le cours de l’action Orsted s’est effondré de plus de 20 % mercredi, une semaine après que l’action Siemens Energy ait chuté de plus de 30 %. Le titre s’est effondré de plus de 60 % par rapport à son point le plus haut de cette année.

Les malheurs de l’énergie éolienne

Les risques d’effondrement des industries éolienne et solaire augmentent. En septembre, le Royaume-Uni a enregistré ce que The Guardian a qualifié de « plus grand désastre énergétique propre » depuis des années. Les enchères organisées dans le pays pour les prochains projets éoliens n’ont donné lieu à aucune offre, les entreprises ayant mis en garde contre la hausse des coûts.

Pendant ce temps, aux États-Unis, un certain nombre de gouverneurs ont envoyé une lettre à Biden, appelant le gouvernement fédéral à soutenir l’industrie éolienne. Les gouverneurs ont évoqué la flambée des coûts dans l’industrie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Et la semaine dernière, le cours de l’action Siemens Energy s’est effondré après que la société se soit tournée vers le gouvernement pour obtenir des garanties de financement. L’entreprise souhaite obtenir plus de 16 milliards de dollars de garanties de l’État alors que ses activités ralentissent. Et en Chine, Xinjiang Goldwind a prévenu que ses bénéfices s’étaient effondrés de 98 %.

Et maintenant, Orsted, une entreprise leader dans le secteur de l’énergie éolienne, tire la sonnette d’alarme sur ses activités. La société a annoncé qu’elle comptabiliserait une dépréciation de 4 milliards de dollars sur des projets aux États-Unis.

Il existe donc un risque croissant que les activités de l’entreprise continuent à connaître des difficultés, à moins d’investissements majeurs de la part du gouvernement. Dans un rapport, l’entreprise a déclaré que son EBITDA pour les neuf premiers mois de l’année était de 15,4 milliards DKK, soit une légère augmentation par rapport à la même période en 2022.

La perte totale de l’entreprise s’est élevée à 19,9 milliards DKK tandis que le retour sur capitaux employés (ROCE) s’est effondré à -14 %. Le PDG a déclaré :

« Par conséquent, dans le cadre de notre examen en cours de notre portefeuille éolien offshore aux États-Unis, nous avons décidé de cesser le développement d’Ocean Wind 1 et d’Ocean Wind 2. Dans le même temps, nous avons pris la décision finale d’investissement sur le projet Revolution de 704 MW. Projet éolien.

Prévisions du cours de l’action Orsted

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action Orsted s’est fortement effondré au cours des derniers mois. Justement, les actions ont chuté de près de 80 % par rapport au point le plus haut jamais enregistré. Et la situation s’aggrave alors que le titre est en passe de connaître ses plus fortes baisses hebdomadaires depuis août.

L’action Orsted est restée en dessous de toutes les moyennes mobiles et du niveau de support important à 540,8 DKK, le niveau le plus bas de mai. Par conséquent, même si le titre est clairement survendu, il est probable que la tendance à la baisse continue de baisser. Si cela se produit, le prochain niveau important à surveiller sera celui de 200 DKK.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.