USD/PKR : la roupie pakistanaise chute avant une réunion cruciale du FMI

La récente hausse de la roupie pakistanaise s’est récemment heurtée à un obstacle majeur. Le taux de change USD/PKR a rebondi du plus bas de 275,80 du mois dernier à un plus haut de 282,11. Il reste 8,25 % en dessous du point le plus haut de cette année.

L’inflation au Pakistan ralentit

La roupie pakistanaise a été l’une des devises les plus performantes au cours des dernières semaines, même si l’indice du dollar américain (DXY) a bondi. La monnaie s’est redressée après que le gouvernement pakistanais a lancé une bataille massive pour la sauver.

Il l’a fait en réprimant le commerce illégal du dollar et en imposant des restrictions aux entreprises du secteur du commerce des changes. Elle a également mené une bataille pour mettre fin au marché parallèle, florissant depuis des années.

Toutefois, récemment, la roupie pakistanaise a perdu son élan, comme je l’avais prédit dans mon dernier rapport . Même si la répression était attendue depuis longtemps, la réalité est que le Pakistan sera confronté à de nombreux défis.

Il y a des élections à venir qui pourraient être très conflictuelles. Dans la plupart des périodes, les devises des marchés émergents ont tendance à sous-performer à l’approche d’élections majeures. Nous l’avons vu récemment avec le naira nigérian, le dollar du Zimbabwe et le peso argentin.

L’autre risque majeur auquel est confrontée la monnaie PKR est l’échéance d’une dette importante qui arrive en 2024. Cette obligation, qui est en dollars, entraînera une pression monétaire accrue puisque l’économie ne se porte pas bien. Le Pakistan est actuellement en pourparlers avec le FMI et d’autres prêteurs. L’équipe de l’agence se rendra au Pakistan jeudi pour délibérer sur le prochain déblocage de 700 millions de dollars au titre du programme de 3 milliards de dollars.

Les nouvelles les plus récentes sur la roupie pakistanaise proviennent de l’agence de statistiques du pays. Dans un rapport, l’agence a indiqué que l’inflation au Pakistan avait baissé en octobre après que le gouvernement ait réduit les prix du carburant.

L’indice global des prix à la consommation (IPC) a chuté de 26,89 % en octobre, contre 31,4 % le mois précédent. Ce retrait était conforme à ce que la banque centrale pakistanaise avait prédit lors de sa récente réunion. Lors de sa dernière réunion, la banque a laissé ses taux d’intérêt inchangés pour la troisième réunion consécutive.

Analyse technique USD/PKR

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/PKR a fait un retour haussier au cours des derniers jours. Il a rebondi jusqu’à un sommet de 282,10, ce qui est supérieur au plus bas de l’année de 275,80. Il reste inférieur aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours.

Les perspectives pour la paire USD/PKR sont désormais baissières, le prochain niveau à surveiller étant à 275,80, le point le plus bas d’octobre. À long terme, cependant, je pense que la paire rebondira à mesure que les acheteurs retesteront l’important niveau psychologique de 300.

