USD/RUB : le rouble fait son grand retour alors que l’économie russe est en plein essor

Le taux de change USD/RUB s’approche d’un niveau psychologique clé alors que le retour du rouble russe se poursuit et que l’indice du dollar américain (DXY) recule. La paire est tombée à un plus bas de 92,50 lundi et se situe près de son plus bas niveau depuis le 17 août de cette année. Il a reculé de près de 10 % par rapport au point le plus élevé de cette année.

La Russie semble gagner

La guerre en Ukraine se poursuit et les deux pays perdent des milliers de soldats. Même si la guerre est loin d’être terminée, certains signes indiquent que la Russie est en train de gagner. D’une part, la Russie occupe toujours plus d’un cinquième du territoire ukrainien et son économie se porte bien malgré les sanctions occidentales. La contre-offensive ukrainienne est au point mort.

En outre, certains signes indiquent que les pays occidentaux perdent leur élan dans le financement de la guerre, dont la conclusion pourrait prendre des années. Aux États-Unis, un nombre important de Républicains ont rejeté les appels à financer l’Ukraine.

Plus important encore, la Russie bénéficie des prix élevés du pétrole brut. Le Brent s’élève à 85 dollars tandis que le West Texas Intermediate (WTI) se situe à 80 dollars. La Russie a réussi à contourner les politiques de contrôle des prix des pays occidentaux.

Elle y parvient en utilisant de vieux pétroliers qui ne sont pas suivis par les pays occidentaux. Dans le même temps, la Russie a pu déplacer ses ventes de pétrole et de gaz des pays occidentaux vers des pays comme l’Inde et la Russie.

En conséquence, les analystes estiment désormais que la Russie atteindra son objectif de déficit budgétaire de 2 %. Il y a quelques mois, certains pays occidentaux tablaient sur un déficit compris entre 5 et 6 %. Les revenus pétroliers de la Russie ont plus que doublé en octobre par rapport au mois précédent.

Le rouble russe se porte également bien alors que les investisseurs réagissent aux contrôles monétaires en cours par les autorités russes. Ces contrôles signifient que les entreprises occidentales qui quittent la Russie sont limitées dans la manière dont elles encaisseront. Ils peuvent vendre leurs entreprises en roubles ou en devises étrangères. Cette dernière option est plus longue et assez inefficace.

De plus, l’économie russe se porte bien, avec un taux de chômage se situant à 3 % tandis que l’ indice MOEX a été l’un des plus performants cette année.

Le rouble russe a également bondi alors que l’indice du dollar américain (DXY) a reculé suite à la décision de la Fed de la semaine dernière et aux données sur l’emploi non agricole (NFP).

Analyse technique USD/RUB

Graphique USD/RUB par TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/RUB a baissé au cours des derniers jours. Il est tombé en dessous du côté inférieur du canal ascendant, qui est représenté en rouge. Les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours ont formé une tendance croisée baissière.

Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ont indiqué une tendance à la baisse. C’est le signe que le rouble russe prend de l’ampleur. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont baissières, le prochain point à surveiller étant le point psychologique à 90.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.