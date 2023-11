Prévisions du prix du pétrole brut Brent : analyse technique

Les prix du pétrole brut ont reculé. Le Brent, la référence mondiale, est en bonne voie pour la troisième semaine consécutive alors que l’élan récent s’est estompé. Il est tombé à un minimum de 81,20 $ mercredi, bien inférieur au plus haut de l’année de 95,86 $. De même, le West Texas Intermediate (WTI) a plongé à 76,90 $, également en baisse par rapport au sommet de 94,80 $ enregistré depuis le début de l’année.

Le prix du pétrole brut chute alors que les investisseurs se concentrent sur la dynamique actuelle de l’offre et de la demande. Du côté de la demande, la Russie et l’OPEP ont convenu de maintenir leurs restrictions sur l’offre, destinées à faire grimper les prix.

En outre, les craintes récentes que la guerre en cours entre Israël et le Hamas entraînera des ruptures d’approvisionnement ne se sont pas matérialisées. Même si la guerre se poursuit, d’autres puissances régionales comme l’Iran et l’Arabie Saoudite n’ont pas été touchées.

Pendant ce temps, comme je l’ai écrit dans cet article, la Russie a continué à pomper du pétrole brut malgré les sanctions en cours. Le pays profite des pétroliers plus anciens pour expédier des millions de barils de pétrole chaque jour. De nouveaux négociants en pétrole ont également remplacé d’autres sociétés occidentales comme Trafigura et Vitol.

De plus, le prix du pétrole brut Brent a bondi en raison de la force du dollar américain. L’indice du dollar a bondi à plus de 106 dollars cette année, ce qui rend l’achat de pétrole coûteux pour les pays émergents. Jerome Powell, le chef de la Réserve fédérale, s’exprimera plus tard mercredi.

Par conséquent, certains craignent que le pétrole continue d’augmenter. Dans un communiqué récent, les analystes de JPMorgan ont prévenu que le pétrole pourrait grimper jusqu’à 150 dollars. La Banque mondiale a également averti que le prix du pétrole pourrait grimper à plus de 150 dollars si la guerre en Ukraine se poursuit.

Prévisions du prix du pétrole brut Brent

Graphique UKOIL de TradingView

L’analyse technique est un bon moyen de prédire où se trouvera un actif financier à court et à long terme. Sur le graphique journalier, nous voyons que le prix a formé une petite configuration tête-épaules. Dans l’analyse de l’action des prix, cette tendance est l’une des plus baissières du marché.

Le Brent s’est également effondré en dessous du niveau de support clé à 88,2 $, le point le plus élevé en avril et août de cette année. Plus particulièrement, les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours sont sur le point de faire un croisement baissier tandis que l’indice de force relative (RSI) s’approche du niveau de survente.

Par conséquent, les perspectives pour le Brent sont baissières, le prochain niveau à surveiller étant à 80 $. Une cassure en dessous de ce niveau le verra s’effondrer jusqu’au prochain support à 71,65 $, le niveau le plus bas de mai et juin.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.