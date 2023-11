Le cours de l’action Adyen rebondit : est-ce la meilleure action néerlandaise à acheter ?

Le cours de l’action Adyen (AMS : ADYEN) a bondi jeudi alors que les investisseurs ont salué les perspectives équilibrées de la société. Il a augmenté de plus de 30 %, conformément à mes prévisions précédentes. Malgré ce retour, Adyen reste environ 70 % en dessous du point culminant de la pandémie.

Nouvelle normalité pour la fintech

Les entreprises Fintech sont confrontées à un moment de prise de conscience alors que la croissance qu’elles ont connue au cours de la dernière décennie s’est estompée. La plupart des entreprises comme PayPal, Block, Shift4Payments, Toast et Affirm ont connu une croissance record à l’ère des taux d’intérêt bas.

En conséquence, ces entreprises sont devenues des sociétés multimilliardaires. À son apogée, PayPal a vu sa capitalisation boursière totale grimper à plus de 300 milliards de dollars. De même, Block, la société mère de Square, était évaluée à plus de 120 milliards de dollars.

Il en va de même pour Adyen, la société de paiement néerlandaise. Cette valorisation était justifiée en raison de la forte croissance de la société. Par exemple, son chiffre d’affaires annuel était de 1,01 milliard d’euros en 2017, 1,65 milliard d’euros en 2018, 2,66 milliards d’euros en 2019 et 6 milliards d’euros en 2021.

Cette croissance s’est produite alors que des entreprises du monde entier ont adopté la technologie et les paiements numériques. Cela comprenait à la fois de grandes entreprises et de petites startups, qui étaient largement financées par des sociétés de capital-risque. Aujourd’hui, Adyen compte parmi ses clients des entreprises comme Uber, Bolt et Virgin Hotels.

La croissance des entreprises Fintech a explosé pendant la crise du Covid-19, lorsque la plupart des entreprises et des clients ont adopté le commerce électronique. Au cours de cette période, ces entreprises ont connu une croissance qui aurait pu prendre des années.

Toutefois, récemment, les conditions commerciales ont changé. Alors que les gens continuent de faire leurs achats en ligne, le volume des transactions est revenu à des niveaux normaux. De plus, de nombreuses entreprises disposent déjà d’un fournisseur de paiement. Historiquement, les entreprises ont tendance à conserver leurs prestataires de paiement pendant une longue période, car le changement peut être coûteux et prendre beaucoup de temps.

Dans le même temps, la hausse des taux d’intérêt a entraîné une faiblesse des dépenses de consommation et une baisse des frais pour les sociétés de technologie financière. De plus, Adyen opère dans un secteur hautement concurrentiel qui est également dominé par Stripe, PayPal et Shift4 Payments.

Prévisions du cours de l’action Adyen

Par conséquent, au milieu de cette tourmente, la question est de savoir s’il est judicieux d’investir dans des sociétés de technologie financière comme Adyen. Dans un communiqué cette semaine, Adyen a déclaré que son chiffre d’affaires traité au troisième trimestre avait bondi de 21 % en glissement annuel pour atteindre 243,1 millions d’euros.

Son chiffre d’affaires net a bondi de 22% à 413 millions d’euros. Les volumes numériques ont chuté de 21 % tandis que les revenus du commerce unifié ont bondi de 25 %. Ces chiffres signifient qu’Adyen affiche toujours une croissance robuste. Néanmoins, la direction estime désormais que la croissance de l’entreprise va ralentir au cours des prochaines années.

En conséquence, il a abaissé ses prévisions pour les trois prochaines années, les appelant à une fourchette allant de faible à élevée de 20 %. Avant cela, elle s’attendait à une augmentation de ses revenus comprise entre 20 et 30 %. Dans une note, un analyste de Bloomberg a déclaré :

« Les prévisions abaissées d’Adyen en matière de croissance du chiffre d’affaires net (de 20 % à un maximum de 20 %) et de marge d’Ebitda supérieure à 50 % en 2026 (contre un objectif à long terme de 65 %) sont désormais plus proches du consensus et reflètent la concurrence dans le secteur des paiements et une aggravation de la situation. contexte économique.

Adyen, comme prévu, ne connaît pas une croissance aussi rapide qu’il y a quelques années. Cela est compréhensible puisque sa croissance n’était pas censée durer éternellement. Par conséquent, je continue de croire que l’entreprise constitue un bon investissement car elle devient une action de valeur.

L’entreprise dispose d’une base de clients solide et de plus de marge de manœuvre pour augmenter ses revenus en achetant des ventes croisées. Il est donc probable que les actions continuent de croître à long terme. Cette nouvelle normalité entraînera un ralentissement de la croissance et une rentabilité potentiellement plus élevée.

À long terme, je soupçonne que le cours de l’action Adyen atteindra le niveau de résistance clé à 1 150, le plus bas niveau de mai 2022.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.