Que se passe-t-il avec le prix EOS dans cette aubaine crypto ?

Le prix de l’EOS a lentement poursuivi son rallye haussier à mesure que la manne cryptographique en cours prenait de l’ampleur. La pièce a atteint un sommet de 0,8916 $, son plus haut niveau depuis le 10 juin. Il a augmenté de plus de 67 % par rapport à son point le plus bas de cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 995 millions de dollars.

La manne crypto continue

Le prix de l’EOS a connu une forte tendance à la hausse au cours des dernières semaines, aidé par la manne cryptographique en cours. L’indice de peur et d’avidité est passé à la zone extrême d’avidité de 75, signalant qu’il y a plus d’acheteurs sur le marché.

EOS réagit aux nombreux vents favorables dans l’industrie de la cryptographie. D’un point de vue macroéconomique, il est de plus en plus probable que les banques centrales fassent volte-face dans les mois à venir puisque l’inflation diminue lentement.

En Europe, l’inflation a plongé à 2,4 %, se rapprochant de l’objectif de 2,0 % de la BCE. De même, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’inflation globale est tombée à 3,4 % et 3,1 %. Certains signes indiquent que cette tendance va se poursuivre dans les mois à venir.

Par conséquent, le scénario de base des investisseurs est que ces banques centrales commenceront à réduire leurs taux en 2024. La plupart des analystes prévoient des réductions de taux de plus de 75 points de base parmi ces banques, car elles équilibrent une faible inflation et une croissance économique lente.

Fondamentalement, EOS ne se porte pas bien car la croissance de son écosystème reste sous pression. Selon DeFi Llama, le réseau a une valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 100 millions de dollars, en baisse par rapport au sommet de 106 millions de dollars depuis le début de l’année.

Un examen de l’écosystème EOS montre que ces actifs sont dominés par EOS REX, un protocole de prêt avec 49 millions de dollars d’actifs. PayCash, DefiBox et WhaleEx ont des TVL de plus de 23 millions de dollars, 22,2 millions de dollars et 3,1 millions de dollars.

Le défi pour EOS est que la concurrence dans le secteur s’est intensifiée au cours des derniers mois. Certains des plus grands concurrents qui le battent sont Base, Sui et PulseChain.

Prévisions de prix EOS

Graphique EOS par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du jeton EOS a fait un retour en force au cours des derniers mois. Il a maintenant dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %. Il a également dépassé les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, qui ont formé une tendance croisée haussière.

Le prix EOS invalide également le modèle à double sommet à 0,8778 $. Dans la plupart des cas, la configuration à double sommet est l’un des signes les plus baissiers du marché. Par conséquent, mon scénario de base est celui où la pièce augmente et atteint la résistance clé à 1,02 $, qui correspond au point de retracement de 61,8 %. Ce prix est environ 17,68 % supérieur au niveau actuel.

