L’inflation globale dans la zone euro a atteint 2,9 % en glissement mensuel en décembre, a annoncé cet après-midi la Banque centrale européenne (BCE).

Il s’agit d’une augmentation assez significative par rapport aux 2,4 pour cent de novembre. Il a cependant été largement considéré comme inférieur à ce que les analystes attendaient aujourd’hui.

Alors que de grandes économies comme la France suppriment progressivement leurs subventions aux carburants, le taux de l’IPC – qui inclut les prix de l’énergie – devrait augmenter.

Mais surtout, le taux d’inflation sous-jacente en Europe (qui n’inclut pas les prix du carburant) a baissé de 0,2% en glissement mensuel, passant de 3,6 en novembre à 3,4 en décembre.

Cela s’est produit quelques heures seulement après l’annonce hier d’ une hausse de l’inflation en Allemagne et en France, les deux plus grandes économies d’Europe.

L’espoir renaît pour une baisse des taux

Ces nouvelles meilleures que prévu ont fait naître l’espoir que des réductions de taux pourraient avoir lieu à court terme dans la zone euro.

Après tout, c’est ce qu’a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à ce sujet en décembre :

Nos décisions futures garantiront que nos taux directeurs resteront à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire. Nous continuerons de suivre une approche dépendante des données pour déterminer le niveau et la durée appropriés des restrictions. En particulier, nos décisions en matière de taux d’intérêt seront fondées sur notre évaluation des perspectives d’inflation à la lumière des nouvelles données financières.»

L’Europe continue de suivre la ligne de la récession

Les économistes surveillent de près la zone euro depuis qu’il a été rapporté fin octobre que le PIB de l’UE était passé de 0,2 % au deuxième trimestre 2023 à 0,1 % au troisième trimestre 2023.

Pour l’instant, les chiffres du PIB de l’UE pour le quatrième trimestre 2023 n’ont pas encore été annoncés. Une estimation flash préliminaire de la BCE est attendue le 30 janvier.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.