Entourez les dossiers « confidentiels » pour une introduction en bourse

Circle Internet Financial, la société à l’origine du stablecoin USDC, a déposé confidentiellement une introduction en bourse aux États-Unis.

Circé dépose une demande d’introduction en bourse aux États-Unis

En novembre 2023, Invezz a souligné les projets d’introduction en bourse annoncés par Circle, avec des indications selon lesquelles l’émetteur de l’USDC déposerait son dossier au début de 2024.

Le 11 janvier, Circle a annoncé avoir « soumis confidentiellement un projet d’enregistrement » auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en vue d’une introduction en bourse. Le formulaire S-1 détaillant la volonté de la société d’émettre ses titres de capital au public n’indiquait cependant pas le nombre d’actions visé par l’offre. La fourchette de prix de l’introduction en bourse n’est pas non plus déterminée, a déclaré Circle dans un communiqué de presse.

Selon l’émetteur de stablecoin, l’offre publique initiale aura lieu une fois que la SEC aura finalisé son processus d’examen. Cela dépendra également du marché et d’autres conditions, a ajouté la société.

Le projet de déclaration d’enregistrement de Circle pour l’introduction en bourse intervient alors que le marché plus large de la cryptographie applaudit l’approbation par la SEC des ETF Bitcoin au comptant. Le feu vert réglementaire, dans lequel les détails montrent que le président de la SEC, Gary Gensler, a fourni le vote décisif, est intervenu après une attente de 10 ans. La première demande d’ETF au comptant a été réalisée en 2013 par les cofondateurs de l’échange cryptographique Gemini, Cameron et Tyler Winklevoss.

L’USDC reste le deuxième plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière – il s’élève actuellement à 25,2 milliards de dollars. Outre l’USDC, Circle est également l’émetteur de l’EURC (EURC), un stablecoin indexé sur l’euro.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.