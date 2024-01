Prévisions GBP/USD : signal après le rapport de l’IPC américain, données du PIB britannique ensuite

Le taux de change GBP/USD a vacillé jeudi après que les États-Unis ont publié de solides données sur l’inflation à la consommation. La paire est restée au niveau psychologiquement important de 1,2700, là où elle se trouvait ces derniers jours. L’attention se porte désormais sur les prochains chiffres du PIB britannique.

Données sur l’inflation aux États-Unis

L’inflation aux États-Unis reste persistante, ce qui met en péril les réductions de taux prévues par la Fed. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’ indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 0,1 % en novembre à 0,3 % en décembre, soit un taux supérieur aux 0,2 % attendus. Il a augmenté de 3,2% par rapport à la même période en 2022.

Le rapport montre également que l’inflation sous-jacente, qui exclut la volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie, est restée inchangée à 0,3 %. Il a ensuite reculé de 4,0 % à 3,9 % sur une base annuelle. Ce recul a également été plus modeste que ce à quoi s’attendaient les analystes.

L’essentiel de cette inflation concerne le secteur immobilier, les loyers ayant continué d’augmenter. Le secteur immobilier américain est confronté à des difficultés en raison de la faiblesse des stocks dans des endroits clés. L’inflation des services a également continué à augmenter.

Ces chiffres, couplés à la forte masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis rapport, signifient que la Réserve fédérale a encore du travail à faire. Même si les hausses de taux sont terminées, la banque les maintiendra probablement au niveau actuel pendant un certain temps. La banque poursuivra également sa politique de resserrement quantitatif.

La prochaine nouvelle importante sur la paire GBP/USD sera les prochains chiffres du PIB britannique prévus pour vendredi. Les économistes s’attendent à ce que le rapport montre que l’économie a progressé de 0,2% en novembre après une contraction de 0,3% le mois précédent.

Ils s’attendent également à ce que le rapport montre que la production manufacturière et industrielle a augmenté respectivement de 0,3 % et 0,7 %. La production dans la construction devrait s’établir à 1,3%, une amélioration par rapport au 1,1% d’octobre.

Analyse technique GBP/USD

Graphique GBP/USD par TradingView

Le taux de change GBP/USD a connu une tendance à la hausse ces derniers jours. Il est passé du plus bas depuis le début de l’année de 1,2610 à 1,2730. Il a également formé un biseau ascendant représenté en bleu et est resté au-dessus de la moyenne mobile sur 50 périodes. La paire se situe également au-dessus de la ligne de tendance ascendante qui relie les fluctuations les plus basses depuis le 26 octobre de l’année dernière.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont légèrement baissières après les forts chiffres de l’inflation américaine. Si cela se produit, le prochain point à surveiller sera à 1,2610, le plus bas du 2 janvier. Ce prix est environ 1% inférieur au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.