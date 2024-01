JPMorgan Chase & Co a annoncé le 12 janvier un chiffre d’affaires et un bénéfice net record pour 2023, selon son directeur financier Jeremy Barnum dans la présentation de la société.

Ceux-ci incluent toutefois une légère baisse de ses bénéfices trimestriels, le bénéfice net de l’entreprise étant passé de 13,2 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,3 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023.

Cependant, hors éléments significatifs (notamment l’acquisition de la Première République au cours de l’année), le résultat net du quatrième trimestre 2023 s’élève à 12,1 milliards de dollars.

C’était légèrement en deçà des attentes selon lesquelles le géant bancaire déclarerait un bénéfice record de 49 milliards de dollars sur un an.

Son dividende commun était de 3,04 dollars par action et son BPA de 3,97 dollars, contre 3,1 milliards de dollars au troisième trimestre, ou 1,05 dollars par action, a indiqué la société dans un communiqué.

Les revenus bruts des services bancaires d’investissement et de marchés de la société ont également augmenté de 32 %, avec un chiffre d’affaires de 924 millions de dollars.

Dans l’ensemble, les revenus déclarés de JPMorgan s’élevaient à 38,6 milliards de dollars et les revenus gérés à 39,9 milliards de dollars, restant stables. À titre de comparaison, les revenus du troisième trimestre se sont élevés à 39,9 milliards de dollars et les revenus gérés à 40,7 milliards de dollars, dont 669 millions de dollars de pertes nettes sur titres de placement.

Les coûts du crédit ont doublé pour atteindre 2,8 milliards de dollars, dont 2,2 milliards de dollars de radiations nettes et 598 millions de dollars, en raison des taux d’intérêt actuellement élevés. Au troisième trimestre 2023, les coûts du crédit s’élevaient à 1,4 milliard de dollars.

Les prêts moyens ont augmenté de 17 pour cent, bien qu’en hausse de seulement 4 pour cent si l’on exclut la Première République, avec “des dépôts moyens stables”. Au troisième trimestre 2023, ils ont augmenté de 27 % sur un an et de 9 % sur un trimestre.

Les actions de la société se négociaient à 170,33 dollars à l’ouverture des marchés vendredi. Le sentiment du marché était généralement optimiste avant la publication des résultats, le cours de l’action passant de 170,33 $ à plus de 170,36 $ dans les heures précédant l’annonce.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.