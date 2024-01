Le sénateur Warren critique la SEC pour avoir approuvé les ETF Bitcoin

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a exprimé de vives inquiétudes concernant la décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) d’ approuver les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant.

Bien que les détails de ses griefs ne soient pas divulgués, les critiques du sénateur Warren font allusion à un problème plus large concernant la réglementation et la surveillance des marchés de cryptomonnaie aux États-Unis.

The @SECgov is wrong on the law and wrong on the policy with respect to the Bitcoin ETF decision.



If the SEC is going to let crypto burrow even deeper into our financial system, then it's more urgent than ever that crypto follow basic anti-money laundering rules. — Elizabeth Warren (@SenWarren) January 11, 2024

La sénatrice Warren, connue pour son plaidoyer en faveur d’une réglementation financière stricte, semble cibler les risques potentiels associés aux crypto-monnaies, notamment le blanchiment d’argent.

Sa pression en faveur de la loi anti-blanchiment d’argent sur les actifs numériques, réintroduite en juillet 2023, vise à imposer des réglementations plus strictes à l’ensemble du secteur des cryptomonnaies, s’étendant bien au-delà des seuls ETF.

Cette législation reflète un débat en cours sur l’équilibre entre l’innovation dans l’espace cryptographique en évolution rapide et la nécessité de protections adéquates des consommateurs et du système financier.

Le point de vue de la SEC

La SEC, dirigée par son président Gary Gensler, a affiché une position nuancée sur cette question. Alors que la commission a approuvé les ETF Bitcoin au comptant, les déclarations de Gensler accompagnant l’approbation ont souligné les risques associés aux crypto-monnaies, y compris les activités criminelles et la nécessité de faire preuve de prudence chez les investisseurs.

Cette approbation prudente suggère une reconnaissance des avantages potentiels et des innovations des crypto-monnaies, mis en balance avec les risques qu’elles présentent.

Que dit le commissaire Crenshaw ?

Le point de vue plus critique de la commissaire Caroline A. Crenshaw souligne la division au sein de la SEC et de la communauté réglementaire au sens large. Son affirmation selon laquelle les marchés du Bitcoin sont en proie à la fraude et à la manipulation sans surveillance réglementaire suffisante fait écho à une partie importante des préoccupations réglementaires.

La SEC a approuvé une série de modifications proposées aux règles qui permettront la cotation et la négociation de produits basés sur le bitcoin sur les bourses nationales de valeurs mobilières. Ces actions de la Commission sont mal fondées et anhistoriques. Et pire encore, ils nous mettent sur une voie capricieuse qui pourrait encore sacrifier la protection des investisseurs. Je ne peux pas accepter que ces actions répondent à nos mandats statutaires ou fondamentaux de protection des investisseurs et, à ce titre, je suis en désaccord avec l’ordonnance d’aujourd’hui.

Les réactions négatives suscitées par les critiques du sénateur Warren sur les réseaux sociaux, en particulier concernant la décision de la SEC concernant la demande d’ETF de Grayscale, témoignent d’un paysage réglementaire complexe.

La décision Grayscale n’exigeait pas explicitement l’approbation d’un fonds, mais exigeait plutôt que la SEC reconsidère son rejet précédent à la lumière des approbations des ETF à terme Bitcoin. Cette évolution indique un environnement réglementaire toujours aux prises avec les défis uniques posés par les crypto-monnaies.

Les préoccupations du sénateur Warren et les actions de la SEC mettent en évidence le dialogue et le débat en cours sur la réglementation des crypto-monnaies.

Alors que le marché continue d’évoluer, concilier innovation, protection des investisseurs et stabilité financière reste un défi majeur pour les régulateurs et les décideurs politiques. Ce scénario qui se déroule souligne la nécessité d’une vigilance et d’une capacité d’adaptation continues face à un paysage financier en évolution rapide.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.