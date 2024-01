En baisse de 65%, le cours de l’action Lufthansa est-il une bonne affaire ?

Le cours de l’action Lufthansa (LHA) a connu des difficultés ces dernières années, ce qui en fait l’une des compagnies aériennes les moins performantes. Après avoir culminé à 20,74 € en 2018, le titre a reculé de 65 %, lui conférant une capitalisation boursière de plus de 8,8 milliards d’euros.

Concurrence et faibles rendements

Le groupe Lufthansa est l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde. Elle opère dans trois segments : Network Airlines, Eurowings et les services aéronautiques. Par exemple, son segment des services aéronautiques est vaste et comprend des segments tels que la restauration et la logistique.

Lufthansa, comme d’autres compagnies aériennes, est sortie rapidement de la pandémie de Covid-19 alors que la demande de transport aérien a bondi. Les résultats les plus récents ont révélé que son chiffre d’affaires total au cours des neuf premiers mois de l’année a augmenté de 18 % pour atteindre 26,6 milliards d’euros. Les recettes du trafic ont augmenté de 19 %, à 22,5 milliards d’euros.

Lufthansa est également devenue très rentable puisque son bénéfice net est passé de 484 millions d’euros en 2022 à 1,6 milliard d’euros en 2023. Ses marges ont considérablement augmenté, la marge EBIT passant de 3,8 % à 8,3 %. La capacité de charge de l’entreprise a augmenté tandis que la direction s’efforçait de réduire sa dette. Cependant, son cash-flow libre s’est effondré de 50% à 1,66 milliard d’euros.

Le groupe Lufthansa a également fait la une des journaux récemment. Elle a passé sa première commande auprès de Boeing depuis des années dans le but de moderniser sa flotte. 40 de ces avions seront des Airbus A220-300 et 40 Boeing 737-8 MAX. Il laissait également la possibilité d’augmenter ces commandes. Lufthansa a besoin de se moderniser puisque l’âge moyen de sa flotte d’avions est passé à 13,1 ans.

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontées Lufthansa et d’autres compagnies aériennes à service complet est la concurrence croissante. La majeure partie de cette concurrence vient d’entreprises du Moyen-Orient comme Emirates, Qatar et Etihad. Compagnies aériennes saoudiennes et asiatiques comme Singapore Airlines, Cathay et Japan Airlines. Si cette concurrence a toujours existé, elle s’intensifie désormais.

Au niveau régional, la société est également en concurrence avec des compagnies aériennes à bas prix comme Ryanair, EasyJet et Wizz Air. Le défi de cette concurrence est qu’elle finira par toucher ses marges bénéficiaires. En outre, la société est confrontée à un défi majeur concernant son dossier Pratt & Whitney, qui devrait voir au moins 20 avions cloués au sol cette année.

Prévisions du cours de l’action Lufthansa

D’emblée, je ne suis pas fan des actions des compagnies aériennes car le secteur a tendance à comporter de nombreuses inconnues. La plupart des investisseurs qui ont alloué des capitaux à ces sociétés ont perdu de l’argent. En ce qui concerne le graphique hebdomadaire, nous constatons que le cours de l’action LHA a fortement reculé après avoir culminé à 11,13 € le 6 mars de l’année dernière.

Il est revenu en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 semaines, un signe baissier. Il est également tombé en dessous du niveau de support clé à 9,21 €, le plus haut swing du 1er mars 2021. Les actions restent au-dessus de la ligne de tendance ascendante violette. Par conséquent, les perspectives pour le titre sont baissières alors que les traders ciblent le support clé à 6 €, qui se situe sur la ligne ascendante.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.