Le cours de l’action Unicredit stagne alors qu’une tendance inquiétante se forme

Le cours de l’action Unicredit (UCG) atourné à plein régime ces derniers mois. Le titre a bondi de plus de 85 % au cours des 12 derniers mois, battant l’indice bancaire Invesco (KBW), très surveillé, en baisse de 5 % au cours de la même période. Il a fait mieux que d’autres groupes bancaires mondiaux comme JPMorgan, Barclays et Goldman Sachs.

Forte croissance et exécution

La hausse des actions d’Unicredit a coïncidé avec la solide performance des actions italiennes. L’ indice FTSE MIB , qui suit les plus grandes entreprises italiennes, a atteint un niveau record. Contrairement à l’indice S&P 500, qui a été propulsé par le Magnificent 7, la plupart des sociétés de l’indice italien de premier ordre ont été dans le vert.

Unicredit s’est bien comportée, grâce à la bonne exécution de la direction au cours des dernières années. En témoignent les solides résultats financiers de l’entreprise. Son bénéfice net a bondi à 2,3 milliards d’euros grâce à une hausse de 54 % de son BPA sur un an.

Tout cela a été réalisé tout en maintenant un contrôle strict des capitaux, comme en témoigne son solide ratio CET1 de 17,2 %. En revanche, des sociétés comme JPMorgan et Bank of America ont un ratio CET1 inférieur à 14. Plus particulièrement, Unicredit a réalisé un retour sur capitaux propres tangibles (RoTE) de 23,8 %.

Unicredit y est parvenu tout en récompensant ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d’actions. Son rendement en dividendes est de 3,8 %, soit quelques points supérieur à celui de ses principaux concurrents. La société a versé 113 millions d’euros de dividendes au troisième trimestre.

Unicredit, comme d’autres banques, a bénéficié des actions de la Banque centrale européenne (BCE), qui a relevé ses taux d’intérêt jusqu’à un niveau record l’année dernière. Dans un communiqué publié lundi, un haut responsable de la BCE a prévenu qu’elle pourrait ne pas procéder à des réductions cette année.

La hausse des taux d’intérêt a été une bonne chose pour Unicredit, dans la mesure où elle a augmenté ses revenus nets d’intérêts. Dans ses résultats les plus récents, la société a indiqué que son NII avait bondi de 43,3 % au cours des neuf premiers mois de l’année pour atteindre 10,9 milliards d’euros. Au troisième trimestre, le chiffre du NII a augmenté de 45 % sur un an. Pour l’année, l’entreprise a réalisé un bénéfice net de 7,2 milliards d’euros.

Prévisions du cours de l’action Unicredit

L’action Unicredit a été un bon investissement pour la plupart des investisseurs puisqu’elle est passée de 11,4 € en décembre 2022 à plus de 25 € aujourd’hui. Au cours de cette période, comme prévu, les actions sont restées au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours, ce qui est un signe positif.

Cependant, une tendance baissière se dessine alors que le titre a formé une configuration en coin ascendant, ce qui est généralement un signal d’alarme. Ce coin s’approche d’un niveau de confluence. Par conséquent, il est probable que les actions connaissent une cassure baissière plus tard cette année. Si cela se produit, le titre retestera probablement le support à 24€.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.