Ce matin, l’Allemagne a annoncé ses derniers chiffres d’inflation, y compris l’IPC sur un an pour 2023 et sur un mois pour novembre 2023.

Les chiffres montrent que l’inflation a augmenté de 3,7 % en décembre 2023 sur un an et que l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Allemagne a également augmenté de 3,8 % sur un an et de 0,2 % sur un mois à partir de novembre 2023.

Conforme aux attentes

Les prévisions concernant les chiffres d’inflation d’aujourd’hui étaient sombres mais attendues, le Statistisches Bundesamt allemand prévoyant une inflation d’environ 3,7 % en glissement annuel pour 2023, en hausse significative par rapport aux 3,2 % de 2022.

Cependant, les chiffres mensuels de décembre donnent sans doute une idée plus précise de la situation actuelle de l’inflation dans le plus grand pays d’Europe en termes de PIB. Mais ces chiffres sont également en hausse : à 0,1 pour cent pour décembre 2023, contre -0,4 pour cent en novembre.

La triste signification des chiffres de l’IPC allemand

En tant que plus grande économie d’Europe, l’Allemagne compte toujours – mais elle est sans doute encore plus importante à l’heure actuelle.

Une hausse de l’inflation signifie généralement une diminution du pouvoir d’achat des consommateurs, dont les dépenses (ou leur absence) ont un impact direct sur l’économie.

Selon la Commission européenne, le chômage devrait augmenter légèrement pour atteindre 3,2 pour cent en 2024 et 2025. Et l’inflation devrait être de 3,1 pour cent en 2024, soit un peu moins que les chiffres de ce matin.

Si l’Allemagne ne parvient pas à maîtriser son inflation cette année, elle court le risque de sombrer dans une stagflation plus tard dans l’année – et potentiellement d’entraîner le reste de l’Europe dans sa chute.

Sans compter que les réductions de taux d’intérêt tant attendues par tous les consommateurs européens ne feront que s’éloigner de plus en plus de leur portée à mesure que l’inflation s’élève. (Lisez notre article sur un membre de la BCE disant « Je ne peux pas imaginer que nous parlerons déjà de réductions » pour plus de contexte.)

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.