L’effondrement de l’indice Hang Seng et de Shanghai fait des ravages en Chine

Les actions chinoises sont à la traîne par rapport à leurs homologues mondiales, ce qui a semé la panique et le chaos à Pékin et dans tout le pays. À Hong Kong, l’indice Hang Seng a plongé à 15 200 $H, son plus bas niveau depuis octobre 2022. Il s’est effondré de plus de 50 % par rapport à son sommet pandémique, ce qui signifie que les investisseurs ont perdu plus de la moitié de leurs investissements.

Chine A50 vs indice Hang Seng

Les actions chinoises plongent

La même situation se produit en Chine continentale, où les indices très surveillés China A50 et Shanghai Composite sont également en chute libre. China A50, qui suit 50 grandes entreprises, est tombé à 11 000 dollars. Au total, les actions chinoises ont perdu plus de mille milliards de valeur au cours des dernières années.

Le défi pour les citoyens et les investisseurs chinois est qu’il n’y a nulle part où se cacher alors que le marché boursier implose. D’une part, le secteur immobilier, dans lequel la plupart des gens ont investi leur argent pendant longtemps, a implosé. Des entreprises comme Country Garden et Evergrande sont sur leur lit de mort.

Dans le même temps, les prix de l’immobilier sont en chute libre. Les données montrent que la Chine a chuté de 10 % en 2023. Le défi est qu’il y a plus de 60 millions de logements vacants en Chine alors que le ralentissement économique actuel affecte la demande. Ajoutez à cela le fait que la population chinoise a continué à baisser.

You've probably heard Chinese stocks are cheap. This chart takes that to a whole new level.



The Hang Seng Index's P/E is now below the Nasdaq's P/B. Those two valuation ratios should not even be anywhere close one another.



Pretty wild. pic.twitter.com/3jjYksSdOw — David Ingles (@DavidInglesTV) January 18, 2024

Les investisseurs chinois paniquent

La chute des indices Shanghai Composite, Hang Seng et China A50 provoque la panique parmi les investisseurs, qui ont continué à vendre leurs actions. Dans le même temps, le nombre de fermetures de hedge funds et de fonds communs de placement a augmenté dans le pays.

Selon Bloomberg, 240 fonds communs de placement locaux ont été liquidés en 2023, soit la plus forte augmentation depuis 2018. 15 fonds ont déjà été liquidés cette année et les analystes s’attendent à ce que la tendance se poursuive. Ces fonds sont fermés en raison de mauvaises performances et de réglementations plus strictes à Pékin.

La panique a également frappé Pékin. Cette semaine, il a été rapporté que la Chine avait demandé à certains investisseurs de ne pas vendre d’actions. Et vendredi, Citic Securities – le plus grand courtier chinois – a cessé de proposer des solutions de vente à découvert. La vente à découvert permet aux investisseurs d’emprunter des actions, puis de les racheter lorsque le prix baisse.

Les interdictions de vente à découvert fonctionnent rarement comme nous l’avons vu en 2015, lorsque la Chine a interdit cette pratique. Dans la foulée, les actions ont continué de s’effondrer. Plus récemment, l’indice KOSPI a bondi après que la Corée du Sud a interdit la vente à découvert. Son déclin a désormais repris.

Le principal défi pour la Chine réside dans le fait que ses relations avec les pays occidentaux ne s’améliorent pas et que certains signes indiquent que le pays envahira Taiwan dans les années à venir. En conséquence, de nombreux investisseurs étrangers ont abandonné les actions chinoises et se sont tournés vers d’autres pays comme l’Inde et les États-Unis.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.