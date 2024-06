Le Ghana présente le premier timbre NFT d’Afrique

Plus

La Ghana Post Company a présenté le premier timbre cryptographique au monde pour célébrer le 25e anniversaire du règne d’un dirigeant cérémonial au Ghana. Dévoilé le 5 mai, le timbre cryptographique, développé comme un jeton non fongible (NFT), porte les images de l’Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, le dirigeant du peuple Ashanti.

Bice Osei Kuffour, directeur général de la société postale publique, a déclaré que le timbre NFT est plus qu’une simple innovation technologique. Il s’agit d’un outil qui vise à préserver le patrimoine des Asantehene et célèbre les 25 ans du chef traditionnel sur le trône.

“Aujourd’hui, alors que nous dévoilons les timbres commémoratifs dédiés au règne de Sa Majesté, nous affirmons notre engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence dans la préservation des histoires de notre nation et dans leur transmission au monde”, a déclaré Kuffour dans un communiqué.

Un hub crypto en Afrique

Le Ghana est le 9ème pays en termes de taux d’adoption des cryptomonnaies, selon un rapport de décembre 2023. Cependant, la demande principale pour le secteur émergent a été tirée par la population plus jeune.

56,1 % des propriétaires de cryptographie participant à l’enquête étaient âgés de 18 à 34 ans et 29,5 % étaient âgés de 34 à 54 ans. Seuls 14,4 % des participants étaient âgés de plus de 55 ans.

Selon le responsable de la Poste du Ghana, les timbres NFT serviront de pont entre la population plus jeune et plus âgée du pays.

Le service postal a été félicité pour ses efforts par Ursula Owusu-Ekuful, ministre ghanéenne des Communications et de la Numérisation. Selon le ministre, les timbres refléteront « l’identité » de la nation et constitueront un lien entre « les valeurs traditionnelles et […] les attentes folles ».

Le timbre devrait être utilisé dans 156 pays dans le cadre des efforts frontaliers du ministère de la Communication et de la Numérisation visant à fusionner tradition et technologie.

La blockchain, un secteur clé au Ghana

Le Ghana a connu des développements notables dans le secteur de la cryptographie au cours des dernières années. Selon certaines informations, le pays mettra en place un groupe de travail pour réglementer les actifs cryptographiques en 2023.

Malgré l’absence d’un cadre réglementaire clair, le pays continue d’abriter une crypto-économie florissante.

Pendant ce temps, le Ghana travaille également au développement de sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Conformément aux derniers développements, la Banque du Ghana a révélé son intention d’introduire des capacités hors ligne pour la technologie.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.