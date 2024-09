Le statut de réserve de valeur de Bitcoin remis en question alors que les analystes partagent des opinions mitigées

Le statut du Bitcoin en tant que réserve de valeur est « décimé », selon Kathleen Breitman, co-fondatrice de la blockchain Tezos.

Les commentaires de Breitman interviennent alors que le marché plus large de la cryptographie répond aux craintes croissantes d’une récession économique catapultée par le krach boursier japonais.

Lors de son apparition sur « Squawk Box » de CNBC le 5 août, Breitman a qualifié Bitcoin de « fausse monnaie sur Internet », qui est largement considérée comme un actif spéculatif.

Selon elle, chaque fois que les traders « ont le sentiment de quelque chose qui ressemble à une récession », leur première réaction est de vendre des actifs de ce type.

C’est pourquoi Breittmant dit qu’elle n’a pas « adhéré » au récit de la réserve de valeur. Au lieu de cela, elle pense que l’utilité du Bitcoin deviendra un actif essentiel et un nouveau moyen d’échange de valeur.

L’or, souvent comparé au Bitcoin, est resté relativement stable et a même dépassé pour la première fois la barre des 2 500 dollars.

Plusieurs facteurs entrent en jeu

Le Bitcoin est momentanément tombé en dessous de 50 000 $ alors que le taux de chômage aux États-Unis a bondi de plus de 4,3 % selon les données publiées le 2 août. La situation s’est encore aggravée lorsque le Japon a augmenté de manière inattendue ses taux d’intérêt, ce qui a eu un impact direct sur les stratégies de carry trade sur les marchés américains.

Le carry trading est une stratégie courante parmi les traders de forex et les gestionnaires de fonds. Cela implique d’emprunter des fonds dans des devises à faible taux d’intérêt comme le yen japonais et de les échanger contre des devises à taux d’intérêt élevé comme le dollar américain. En conséquence, les traders peuvent profiter de la différence de taux d’intérêt entre deux devises.

Les devises à taux d’intérêt élevé sont ensuite investies dans des actions et des obligations.

Cependant, lorsque la Banque du Japon a augmenté ses taux d’intérêt, les traders qui avaient emprunté du yen ont commencé à fermer leurs positions en raison des coûts d’emprunt plus élevés. L’effet a été ressenti par l’indice boursier Nikkei 225, qui a plongé de près de 14 %, alors que les investisseurs ont commencé à se débarrasser de leurs positions pour rembourser leurs dettes.

D’autres facteurs ajoutant une pression à la baisse sur Bitcoin et sur le marché plus large de la cryptographie étaient les tensions politiques croissantes au Moyen-Orient entre l’Iran et Israël. Pendant ce temps, les liquidations massives du teneur de marché Jump Crypto au cours de la semaine dernière n’ont pas non plus aidé le cas de Bitcoin.

La capitalisation boursière globale des cryptomonnaies est tombée à 1,81 billion de dollars, enregistrant une baisse de plus de 15 % en 24 heures. Les négociants en produits dérivés ont été durement touchés, enregistrant plus de 1,2 milliards de dollars de liquidations au cours de la même période.

Des opinions variées prédominent

Les analystes de crypto-monnaie ont exprimé des opinions mitigées concernant l’orientation du Bitcoin par rapport à sa position actuelle.

Selon l’analyste crypto Rekt Capital, Bitcoin devrait connaître un nouveau ralentissement. Il a cité des données historiques, soulignant que Bitcoin était proche d’un point de rupture après la réduction de moitié, qui est généralement observé 150 à 160 jours après la réduction de moitié.

D’ici là, l’analyste voit une « possibilité » d’un « écart à la baisse » supplémentaire à court terme.

L’analyste crypto Moon a souligné la barre des 51 000 $ comme un point crucial à surveiller. Si Bitcoin ne parvient pas à se maintenir au-dessus de cette région de support, il s’attend à une remontée vers la barre des 45 000 $.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin avait récupéré à 54 687 $, mais était en baisse de 7,8 % au cours des dernières 24 heures. Le niveau de soutien psychologique, à 50 000 $, semble se maintenir.

Dans ce contexte, l’analyste crypto Satoshi Flipper a déclaré que Bitcoin avait initié une reprise en « forme de V », qui est un modèle qui se forme lorsqu’un actif se rétablit rapidement après un ralentissement massif.

L’analyste avait précédemment souligné un motif de drapeau haussier sur le graphique BTC qui, selon lui, se formait depuis sept mois. Les drapeaux haussiers se forment pendant les périodes de consolidation et sont généralement suivis d’une cassure.

L’analyste de crypto Elija a également repéré une tendance similaire sur le graphique mensuel Bitcoin, spéculant que la crypto phare sera témoin d’une « pompe à évasion ».

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.