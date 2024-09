Les jetons Uniswap et Raydium chutent ; l’accent est mis sur DTX

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les jetons de plateformes d’échanges décentralisées (DEX) ont rejoint le reste de l’industrie de la cryptographie dans une profonde vente. Uniswap (UNI), le plus grand DEX du secteur, a vu son prix reculer pour passer à 5,56 $, en baisse de plus de 66 % par rapport à son point le plus élevé de cette année.

De même, Raydium (RAY), le plus gros DEX de Solana, a vu son prix tomber à 1,60 $, bien en dessous du sommet annuel de 3,30 $. D’autres jetons de DEX comme Jupiter et dYdX ont également fortement chuté au cours des dernières semaines.

La même tendance s’est produite dans le secteur des plateformes d’échanges centralisées, puisque l’action Coinbase a chuté à 180 $, en baisse de 37 % par rapport à son plus haut niveau de cette année. Pourtant, malgré ces malheurs, DTX Exchange tourne à plein régime alors que sa prévente de jetons se poursuit.

Les volumes sur les DEX ont chuté

Cette tendance s’est produite alors que des données récentes montrent que le volume négocié sur les plateformes de DEX a chuté par rapport au point le plus élevé de cette année. Les données montrent que même si le volume a atteint plus de 190 milliards $ en juillet, il était inférieur aux 250 $ traités en mars de cette année.

Volume sur les DEX | Source : DeFi Llama

La récente baisse est due à la récente vente de Bitcoin et d’autres altcoins. Après avoir atteint un niveau record de 73 500 $ en mars, Bitcoin est entré dans un marché baissier et oscillait à 54 000 $ jeudi matin.

Cette tendance pourrait se poursuivre si les cryptomonnaies restent sous pression au cours des prochains mois, comme le prévoient certains analystes. Ils citent les défis récents causés par la hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon (BoJ), qui a conduit à un dénouement important d’une transaction estimée à plus de 500 milliards de dollars.

La chute des jetons de DEX comme Raydium et Uniswap reflète celle d’autres cryptomonnaies comme Ethereum et Solana, qui ont toutes deux reculé.

DTX Exchange défie la gravité

Malgré les défis du secteur de la cryptographie, un actif tourne à plein régime : DTX Exchange.

Les données publiées sur son site Web montrent que la bourse a collecté plus de 1,23 million $ au cours des dernières semaines, ce qui en fait l’une des meilleures préventes de jetons de cette année.

DTX Exchange vise à changer le secteur de la cryptographie et du trading d’actions en intégrant ces actifs dans une seule plateforme décentralisée. Grâce à sa plateforme, les utilisateurs pourront acheter et vendre des milliers d’actifs tels que des cryptomonnaies, des devises, des contrats sur différence et des matières premières.

Une autre caractéristique remarquable est que les utilisateurs pourront accéder à un effet de levier jusqu’à 1 000 fois lors de l’utilisation de la plateforme. Plus important encore, les développeurs espèrent que la plate-forme gérera initialement un volume de plus de 175 millions $, un volume qui lui rapportera un bénéfice quotidien de 3,5 millions $.

Une partie de ces bénéfices reviendra aux investisseurs VIP en prévente, une décision qui leur offrira de solides opportunités de revenus passifs.

Par conséquent, investir dans le jeton DTX donne aux utilisateurs la possibilité de posséder une plateforme destinée à dominer les marchés des cryptomonnaies et des CFD. Au fil des années, des projets similaires ont fait des millionnaires.

Par exemple, le jeton UNI d’Uniswap a une capitalisation boursière de plus de 3 milliards $, ce qui le rend plus grand que certaines sociétés bien connues comme GameStop, SiriusXM et AMC Holdings. Toutes ces entreprises ont produit des millionnaires au fil des ans. Contrairement aux pièces mèmes comme Dogwifhat, DTX est un projet de cryptographie doté d’une réelle utilité, ce qui signifie qu’il peut bien fonctionner au fil du temps. Vous pouvez acheter le jeton DTX sur son site Internet.