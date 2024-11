Worldcoin présente un nouvel Orb et des vérifications avancées alors qu’il devient World Network

Les cofondateurs de Worldcoin (WLD), Sam Altman et Alex Blania, ont présenté diverses mises à jour du jeton IA, notamment des outils de vérification avancés. De plus, ils ont changé le nom de la crypto en World Network pour l’aligner sur la mission du projet.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Le monde améliore la vérification avec les appareils Orb de nouvelle génération

Copy link to section

Le projet de Sam Altman a rencontré des difficultés réglementaires à l’échelle mondiale, de nombreuses juridictions étant sceptiques quant à sa méthode d’approbation par lecture de l’iris. Parallèlement, l’équipe a dévoilé des appareils Orb haut de gamme pour des vérifications humaines plus rapides et plus efficaces.

L’annonce indiquait :

La nouvelle génération d’Orb dévoilée lors du nouvel événement mondial offre des technologies plus avancées qui permettent aux preuves World ID des vérifications humaines d’évoluer plus rapidement et plus efficacement qu’auparavant.

Le nouveau Orb utilise le chipset avancé Jetson de NVIDIA, garantissant des performances 5 fois supérieures dans la lutte contre la fraude deep-fake. De plus, la carte SD externe vérifiable et 30 % de pièces en moins facilitent la construction.

Ces mises à jour, ainsi que des améliorations logicielles et matérielles significatives, ont permis au projet de créer de nouveaux modèles d’exploitation, notamment des kiosques Orb en libre-service, des Orbs à la demande et des emplacements phares.

Autres annonces importantes

Copy link to section

Worldcoin a poursuivi son développement malgré les controverses qui ont vu le WLD natif sous-performer, les détenteurs ayant subi des pertes substantielles.

Outre le changement de marque en World Network et l’élévation de son jeu de vérification à un autre niveau avec les nouveaux appareils Orb, d’autres annonces lors de l’événement d’hier ont reflété le dévouement du projet à une expansion persistante.

World Chain est lancé : La Fondation Worldcoin a lancé World Chain, une blockchain révolutionnaire qui cherche à faire progresser « l’activité humaine et les transactions ». Le nouveau réseau bénéficie du soutien de fournisseurs de services bien connus dans le domaine des crypto-technologies, notamment Etherscan, Dune, Safe, Uniswap, Optimism et Alchemy. Entre-temps, les utilisateurs de World App et les détenteurs de World ID ont commencé à passer à World Chain hier, le 17 octobre.

World 1D 3.0 : L’équipe a présenté World ID 3.0 comme la mise à jour la plus innovante, cherchant à améliorer l’accès du projet aux masses qui n’ont pas encore terminé la vérification Orb. Avec les identifiants World ID, les utilisateurs peuvent stocker leurs données dans l’application World et utiliser World ID pour vérifier des éléments tels que la propriété du passeport, la nationalité et l’âge.

De plus, World ID 3.0 utilise la configuration SMPC de nouvelle génération de World Network, World ID Deep Face et AMPC pour lutter contre la fraude en ligne.

World App 3.0 : Cette mise à niveau comprend une nouvelle fonctionnalité – les mini-applications – pour permettre l’exécution de vérifications d’identifiants mondiaux non spécifiées et d’applications tierces dans l’application World App.

De plus, World App 3.0 inclut des fonctionnalités communautaires et de sécurité mises à jour, avec son portefeuille innovant doté de World Pay et Vault.

Rapport prix/performance WLD

Copy link to section

Le jeton natif a affiché une tendance baissière au moment de la mise sous presse, passant du sommet quotidien de 2,3136 $ à 2,19 $. La baisse actuelle reflète probablement un ralentissement après le bond de 30 % de la semaine dernière.

Pendant ce temps, la communauté n’a pas encore digéré les annonces cruciales de l’événement d’hier. Le changement de nom met Worldcoin sur une nouvelle voie, avec des mises à niveau innovantes telles que World Chain, World ID et World App transformant l’écosystème du projet pour retenir et attirer de nouveaux utilisateurs.

Les mises à jour importantes pourraient être cruciales pour la stabilité des prix du WLD dans les temps à venir.