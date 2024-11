La correction est « saine », les sorties de capitaux étrangers sont un « réajustement tactique » : les vétérans du marché sur la baisse du marché indien

Le marché boursier indien a récemment été confronté à des bouleversements notables en raison d’une combinaison d’incertitudes géopolitiques, de préoccupations en matière de valorisation et de sorties d’investisseurs étrangers, qui ont pesé sur le sentiment du marché.

Advertisement Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Le Nifty50, l’indice de référence de l’Inde, a atteint un niveau record de 26 277 le 27 septembre 2024, mais il n’a pas réussi à maintenir son élan, clôturant à 24 399 mercredi, soit une baisse de plus de 7 %.

Advertisement

La banque d’investissement mondiale Goldman Sachs a abaissé ses perspectives sur les actions indiennes, passant d’une position « surpondérée » à une position « neutre ».

La banque a cité le ralentissement de la croissance économique de l’Inde et son impact potentiel sur les bénéfices des entreprises comme principales raisons de cette décision.

Selon Goldman Sachs, même si une correction significative des prix n’est peut-être pas à l’horizon en raison de forts afflux de capitaux nationaux, le marché pourrait être confronté à une période de « correction temporelle » au cours des trois à six prochains mois, ce qui suggère que les prix des actions pourraient stagner au lieu de baisser fortement.

Cependant, une partie des vétérans du marché s’abstiennent d’interpréter la correction de manière trop précise, la qualifiant de « saine » et même de « tardive ».

Correction saine ou motif d’inquiétude ?

Copy link to section

Malgré le récent recul, de nombreux analystes estiment que la correction est non seulement saine, mais qu’elle est attendue depuis longtemps.

Navneet Munhot, directeur général et PDG de HDFC Asset Management Company, a partagé son point de vue sur la question avec CNBC TV-18.

« C’était prévu. C’est une correction saine. Je pense qu’il y a eu un moment où la dynamique a pris le dessus, où les gens ne faisaient plus la différence entre les bonnes et les mauvaises nouvelles et les actions ont dû grimper chaque jour. Cela ne peut pas continuer », a déclaré Munhot.

Il a ajouté qu’un « contrôle de santé mentale » était nécessaire pour ramener le marché à un niveau plus durable, avec des attentes de corrections de temps et de prix avant que les choses ne redeviennent positives.

Ramdeo Agarwal, président de Motilal Oswal Financial Services, a fait écho aux sentiments de Munhot, qualifiant cela de « correction la plus saine possible » et soulignant qu’elle était attendue depuis longtemps.

Agarwal a noté que les attentes en matière de rendement du marché étaient irréalistes, certains investisseurs s’attendant à des rendements mensuels composés de 2 à 3 %, ce qui, à son avis, n’est pas tenable.

Il a rappelé aux investisseurs le rendement annuel moyen à long terme d’environ 14 à 15 % sur le marché indien et a mis en garde les nouveaux investisseurs contre les attentes irréalistes qui pourraient conduire à la déception.

Qu’en est-il des fortes corrections sur les moyennes et petites capitalisations ?

Copy link to section

Alors que le marché dans son ensemble a reculé, les actions de moyenne et petite capitalisation ont été particulièrement touchées.

Certaines actions de ces catégories ont chuté de 25 à 30 %, ce qui laisse craindre que la correction soit trop sévère.

Toutefois, Gautam Shah, fondateur de Goldilocks Premium Research, a exhorté les investisseurs à garder à l’esprit la situation dans son ensemble.

Dans une interview avec ET Now, il a souligné que bon nombre de ces actions avaient enregistré des gains substantiels au cours de l’année écoulée, certaines ayant doublé, voire triplé, leur valeur.

Selon Shah, une correction de 25 à 30 % est tout à fait normale après des rallyes aussi importants.

Shah a également encouragé les investisseurs à long terme à considérer ces corrections comme une opportunité d’acheter des actions de qualité à des prix inférieurs.

Tenez-vous-en aux grandes capitalisations, et si vous investissez dans des moyennes et des petites capitalisations, concentrez-vous sur les entreprises de qualité supérieure.

Il a souligné l’importance de faire la distinction entre les actions de qualité et les actions spéculatives en période de volatilité des marchés.

Les sorties élevées de capitaux étrangers sont-elles un simple « ajustement » ?

Copy link to section

L’un des principaux facteurs de la récente volatilité du marché a été la sortie massive de fonds des investisseurs institutionnels étrangers (FII).

En octobre, les fonds étrangers ont retiré un montant net de 7,8 milliards de dollars des actions indiennes, selon les données de Bloomberg, marquant la plus grande sortie mensuelle depuis mars 2020.

Ce net recul intervient alors que les investisseurs étrangers réagissent à l’affaiblissement des données économiques de l’Inde et à la montée des pressions inflationnistes.

Manish Chokhani, directeur d’Enam Holdings, a fourni quelques informations sur les récentes sorties de capitaux des FII.

S’adressant à CNBC TV-18, il a expliqué que les investisseurs étrangers détiennent environ 15 à 16 % du marché indien, pour un total d’environ 800 milliards de dollars.

Il a minimisé l’importance des sorties de capitaux, notant que même si les FII ont rapporté 10 milliards de dollars à la maison, ils ne quittent pas complètement le marché.

« Ils sont en train de réajuster leur tactique », a déclaré Chokhani.

Ramdeo Agarwal a partagé un point de vue similaire, affirmant qu’une grande partie des ventes a été motivée par des ajustements tactiques alors que les investisseurs rééquilibrent leurs portefeuilles entre la Chine et l’Inde.

Ils vendent principalement pour des ajustements. Les vendeurs qui sont sous-pondérés sur la Chine et surpondérés sur l’Inde essaient d’équilibrer cela, en retournant sur la Chine pour une position neutre et en revenant également sur l’Inde pour une position neutre.

Il a ajouté que la majorité de ces sorties ont déjà eu lieu, et qu’il ne reste que 2 à 3 milliards de dollars à évacuer.

Agarwal ne prévoit pas de crise à moins que les sorties de capitaux liées à la Chine n’atteignent 25 à 30 milliards de dollars, un scénario qu’il considère comme peu probable à ce stade.

Les analystes estiment également que l’enthousiasme pour les marchés chinois risque d’être de courte durée en raison des problèmes structurels de l’économie.

« Les ventes d’investissements étrangers peuvent se poursuivre encore un certain temps. Cependant, il est peu probable que cela dure longtemps. Cet enthousiasme pour la renaissance chinoise ne devrait pas durer longtemps car la Chine a des problèmes structurels. Même leur relance budgétaire ne devrait pas se poursuivre au-delà d’un certain point car le ratio dette/PIB est élevé et le gouvernement n’a pas d’argent pour stimuler l’économie au-delà de ce point », a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services.