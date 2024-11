Les prix des crypto-monnaies ont fortement fluctué au cours de la semaine, le prix du Bitcoin passant au-dessus de 69 000 $, puis en dessous de 65 000 $, avant de regagner du terrain pour s’échanger au-dessus de 67 000 $ vendredi soir.

La plupart des altcoins ont également connu de fortes fluctuations, les pièces mèmes enregistrant d’énormes gains avant de les réduire.

Pendant ce temps, dans l’ensemble du secteur, les principales nouvelles de la semaine comprenaient une attaque de pirates informatiques sur un portefeuille du gouvernement américain pour voler 20 millions de dollars en crypto-monnaie.

Actualités sur les crypto-monnaies

Binance

L’une des principales nouvelles cryptographiques de cette semaine est la libération du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, par les autorités nigérianes.

Gambaryan, un citoyen américain, est détenu depuis près de huit mois après avoir été arrêté fin février.

Le PDG de Binance, Richard Teng, a annoncé la libération de Gambaryan.

Ondulation

Les appels interjetés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Ripple dans le cadre de la bataille juridique en cours font également la une des journaux sur les cryptomonnaies. Les dirigeants et les représentants légaux de Ripple maintiennent que le XRP n’est pas un titre et que la SEC n’a pas contesté cela.

Le don de 10 millions de dollars du cofondateur de Ripple à la campagne de Kamala Harris a également attiré une attention considérable.

Le portefeuille cryptographique du gouvernement américain a été piraté

Le piratage informatique qui a vu un attaquant voler 20 millions de dollars dans un portefeuille du gouvernement américain est également une histoire que beaucoup suivront dans les semaines à venir.

Cependant, dans un retournement rapide des événements, le pirate a restitué 19,2 millions de dollars dans le portefeuille.

Entre-temps, les procureurs américains ont présenté des plans pour offrir un accord de plaidoyer à Eric Council Jr., l’homme récemment arrêté pour son piratage du compte X de la SEC en janvier.

Stripe, Tether, MicroStrategy, Kraken

Stripe a acquis la société de stablecoin Bridge pour 1,1 milliard de dollars, une opération qui consolide le retour de l’entreprise dans la cryptographie.

Dans un autre développement, Tether a dévoilé une statue du créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, à Lugano, en Suisse.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a quant à lui affirmé que sa société ne cherchait pas à entrer en bourse.

La communauté crypto s’est également fortement impliquée dans l’offre du fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, d’aider Microsoft à adopter une stratégie Bitcoin.

Saylor dit que son BTC ira à la civilisation quand il sera parti.

Ailleurs, Kraken a fait la une des journaux avec des rapports selon lesquels l’échange de crypto-monnaie cherchait à lancer son propre réseau de couche 2.

Résumé du prix des crypto-monnaies

Le Bitcoin se maintient au-dessus de 67 000 $

Comme indiqué ci-dessus, le prix du BTC a fortement augmenté plus tôt dans la semaine. Les données montrent que les haussiers ont testé des sommets de 69 227 $ le 21 octobre.

Cependant, le rejet au niveau de résistance a vu les prix chuter à un plus bas de 65 440 $ le 23 octobre avant de remonter au-dessus de 67 000 $.

Au cours des dernières 24 heures, le prix du BTC a varié entre 65 800 et 68 800 dollars, et oscillait autour de 67 000 dollars au moment de la rédaction.

Les pièces mèmes éclipsent les principales altcoins

Cette semaine, plusieurs pièces de monnaie mèmes ont atteint de nouveaux sommets historiques, notamment Popcat (POPCAT) et Cat in a Dogs World (MEW).

Les jetons sur le thème des chiens ont également fait leur apparition à la fête, tout comme les pièces PolitiFi avant les élections américaines.

Cependant, ces pièces mèmes ont également chuté de manière significative alors que les traders prennent des bénéfices. POPCAT fait partie des plus grands perdants avec -17% en 24 heures.

SAFE, Raydium (RAY) et APE parmi les meilleurs gagnants

Alors que plusieurs altcoins cherchent à retrouver des niveaux de prix clés après une pression à la baisse notable, Safe (SAFE), Raydium (RAY) et ApeCoin (APE) font partie de ceux qui conservent leurs gains à l’approche de la fin de la semaine.

Le prix de SAFE a bondi de 16 % en 24 heures et de 63 % au cours de la semaine dernière, se classant ainsi en tête du top 100 des pièces par capitalisation boursière.

Ailleurs, RAY a augmenté de 32 % la semaine dernière et APE a progressé de plus de 58 % pour se classer au troisième rang des meilleurs acteurs de la semaine.

Il fait partie de la liste des 100 plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière.

En tête du classement se trouve la pièce mème Goatseus Maximus (GOAT).