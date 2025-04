Alors que les valeurs technologiques américaines s’effondrent, les experts voient un potentiel énorme chez leurs homologues chinois.

Les valeurs technologiques américaines ont été les plus durement touchées ces dernières semaines, les nouvelles politiques commerciales de Trump continuant de pousser les investisseurs vers d’autres secteurs et actifs en quête de stabilité.

Les investisseurs semblent de plus en plus préoccupés par le risque qu’une guerre commerciale mondiale en réponse aux droits de douane américains ne conduise à une récession généralisée, qui tend à pénaliser particulièrement le secteur technologique.

Cependant, les experts de plusieurs sociétés d’investissement ont un avis diamétralement opposé sur la manière d’aborder les actions technologiques chinoises face aux défis macroéconomiques actuels.

Les analystes considèrent que le secteur technologique de Pékin est bien positionné pour surmonter la guerre commerciale et offrir des rendements sains au cours des 12 prochains mois.

Pourquoi les actions technologiques chinoises sont-elles attractives en 2025 ?

Kai Wang, stratège actions chez Morningstar, reste optimiste quant aux valeurs technologiques chinoises, principalement parce que bon nombre des plus grandes et des plus renommées entreprises de ce secteur sont peu exposées aux droits de douane de Trump.

Dans une note de recherche la semaine dernière, l’analyste de Citi, Pierre Lau, les a également favorisés, citant des valorisations actuellement plus attractives en Chine qu’aux États-Unis.

En fait, au moment de la rédaction de cet article, le ratio cours/bénéfices des actions technologiques chinoises est en moyenne plus de 50 % inférieur au multiple des « Sept Magnifiques » américaines.

« Nous privilégions les investissements nationaux aux investissements à l’exportation en raison des incertitudes liées à la hausse des droits de douane », a-t-il déclaré à ses clients dans une récente note, ajoutant que la société privilégiait également les services aux biens, et la croissance à la valeur en 2025.

Les investisseurs mondiaux privilégient la technologie chinoise à celle des États-Unis.

Les experts restent optimistes quant au secteur technologique de Pékin, car ils s’attendent à ce que les progrès de l’IA contribuent à débloquer un potentiel de croissance supplémentaire important pour ses actions.

Selon les stratèges de Citi, les investisseurs mondiaux ont délaissé les actions technologiques américaines cette année pour placer leur capital dans leurs homologues chinoises ces derniers mois.

Selon une note de recherche de la société d’investissement, jusqu’à 25 % des investisseurs internationaux sont devenus plus optimistes concernant les actions technologiques chinoises.

Cela se reflète dans les allocations à Pékin provenant des fonds d’actions des marchés émergents mondiaux, qui ont atteint un sommet de 16 mois en mars, a ajouté la société.

Deux actions technologiques chinoises à acheter en avril

Deux noms en particulier que Citi recommande de détenir pour la raison susmentionnée dans le contexte macroéconomique actuel sont Tencent et BYD.

Alors que les droits de douane, la guerre commerciale et les craintes d’ un ralentissement économique potentiel continuent de peser sur les valeurs technologiques américaines, des entreprises comme Tencent et BYD ont enregistré une hausse de plus de 35 % au cours des trois derniers mois.

Tencent verse même un rendement de dividende de 0,9 % au moment de la rédaction, ce qui rend son acquisition d’autant plus intéressante dans le contexte macroéconomique actuel.

D’un autre côté, BYD continue de franchir de nouveaux caps dans sa concurrence avec Tesla.

Le mois dernier, le constructeur chinois de véhicules électriques a annoncé un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards de dollars pour 2024, ce qui en a fait de facto une entreprise de véhicules électriques plus importante que Tesla en termes de chiffre d’affaires.