Le chocolatier suisse Barry Callebaut a abaissé jeudi ses prévisions de volume de ventes annuel en raison d’une « volatilité sans précédent » des prix des fèves de cacao.

Cette évolution a entraîné une chute significative des actions de la société, qui ont reculé de près de 20 %, se dirigeant vers leur plus forte baisse journalière jamais enregistrée, a rapporté Reuters jeudi.

Le plus grand chocolatier du monde, un important fournisseur de grands producteurs alimentaires tels que Nestlé, le fabricant de KitKat, a publié des prévisions annonçant une baisse de son volume de ventes de cacao.

Volumes en baisse

L’entreprise prévoit que le volume des ventes de cacao pour l’exercice financier se terminant le 31 août diminuera d’un pourcentage situé dans la fourchette moyenne des chiffres à un seul chiffre.

Cette projection a mis en lumière un changement potentiel sur le marché du cacao et pourrait avoir des implications à la fois pour les chocolatiers et pour l’industrie alimentaire au sens large.

L’entreprise avait initialement prévu une légère baisse du volume des ventes, estimée à un pourcentage à un seul chiffre.

Cette projection a été influencée par les conditions du marché en vigueur, notamment les coûts exceptionnellement élevés des matières premières.

On s’attendait à ce que les prix élevés aient un impact sur le pouvoir d’achat des consommateurs et, par conséquent, sur les chiffres de ventes globaux.

« La douleur à court terme due à la flambée et à la volatilité sans précédent des prix du cacao est pire que ce que nous avions anticipé pour l’entreprise », a déclaré Jon Cox, analyste chez Kepler Cheuvreux, cité dans le rapport de Reuters.

Cox a ajouté que la baisse des prix du cacao devrait améliorer la demande de chocolat et alléger la pression sur le bilan et les finances de Barry Callebaut.

Prix du cacao

Les contrats à terme sur le cacao, négociés à Londres, sont actuellement cotés à environ 6 096 livres (7 839,5 $) la tonne métrique.

Cela représente une diminution significative par rapport au pic annuel de 9 290 livres atteint en janvier.

Cette baisse de prix peut être attribuée à une « tempête parfaite » de facteurs ayant un impact sur les cacaoculteurs d’Afrique de l’Ouest, une région responsable d’environ 70 % de l’approvisionnement mondial en cacao.

Ces facteurs découlent principalement du changement climatique et de problèmes de longue date liés à une planification et une allocation des ressources insuffisantes au sein de l’industrie du cacao.

Le changement climatique a eu un impact profond sur la production de cacao en Afrique de l’Ouest. Les variations de température et des précipitations ont entraîné une diminution des rendements, une augmentation de la pression des ravageurs et des maladies, et une dégradation des sols.

Les défis environnementaux ont rendu de plus en plus difficile pour les agriculteurs de maintenir une production de cacao constante et rentable.

De plus, des années de planification et d’investissement insuffisants dans les pratiques agricoles durables ont rendu le secteur vulnérable à ces changements climatiques.

Les agriculteurs n’ont pas eu accès aux ressources et au soutien nécessaires pour s’adapter aux conditions changeantes et atténuer les impacts du changement climatique.

Baisse des ventes

Barry Callebaut a enregistré une baisse de 4,7 % du volume des ventes, à 1,08 million de tonnes, au cours des six premiers mois de l’exercice se terminant en août 2025.

Ce chiffre est légèrement inférieur aux 1,11 million de tonnes prévus par les analystes dans un consensus fourni par l’entreprise.

Les ingrédients de l’entreprise se retrouvent dans 25 % des produits chocolatés et cacaotés consommés dans le monde.

L’entreprise a réaffirmé sa prévision d’une augmentation à deux chiffres en pourcentage des bénéfices récurrents de base (EBIT) à taux de change constant pour l’année. Cela fait suite à une baisse de 2,9 % à 329,6 millions de francs suisses (386,0 millions de dollars) au premier semestre.

L’entreprise a confirmé qu’elle visait toujours 250 millions de francs d’économies annuelles dans le cadre du plan de transformation.

Cependant, en raison de l’« environnement perturbé », les économies du programme « BC Next Level » se refléteront dans les résultats 12 mois plus tard que prévu.