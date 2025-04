Les actions européennes terminent une semaine volatile sur une note mitigée : le FTSE 100 progresse légèrement, le DAX recule.

Les marchés européens ont clôturé une semaine turbulente par de modestes pertes vendredi, la montée des tensions tarifaires entre les États-Unis et la Chine continuant de perturber le sentiment des investisseurs mondiaux.

L’indice paneuropéen Stoxx 600 a reculé de 0,1 %, revenant légèrement sur ses gains après avoir enregistré jeudi sa meilleure séance depuis mars 2022.

Le FTSE 100 britannique a progressé de 0,64 % après la publication de données sur le PIB de février meilleures que prévu, tandis que le FTSE 250, indice des valeurs moyennes, est resté stable.

Le DAX allemand a reculé de 0,9 % et le CAC 40 français a baissé de 0,3 %.

L’euro a continué de se renforcer, gagnant 1,3 % face au dollar américain pour atteindre 1,134 $, son plus haut niveau depuis février 2022, grâce à l’optimisme concernant la résilience économique de la zone euro.

Par secteur, le sentiment de repli face au risque est resté évident. Les valeurs industrielles, technologiques et énergétiques sont restées sous pression, tandis que les secteurs défensifs tels que les services publics et les biens de consommation durables ont attiré les acheteurs.

Les tensions tarifaires de Trump dominent le discours sur les marchés.

Cette séance a mis un terme à une semaine marquée par une extrême volatilité, alimentée par l’incertitude politique entourant le nouveau régime tarifaire du président américain Donald Trump.

La décision initiale de la Maison Blanche d’imposer des « droits de douane réciproques » élevés à près de 90 pays et territoires a été annulée en milieu de semaine, remplacée par un prélèvement général de 10 % pendant 90 jours pour permettre des négociations, à l’exclusion de la Chine, qui est soumise à un droit d’importation punitif de 145 %.

En réponse, Pékin a relevé ses droits de douane sur les marchandises américaines à 125 %, contre 84 % auparavant, alimentant les craintes d’une perturbation prolongée des flux commerciaux mondiaux.

Malgré ces évolutions, les actions européennes ont fait preuve d’une plus grande résilience que leurs homologues américaines.

Alors que le S&P 500 a chuté de près de 11 % depuis le début de l’année, le Stoxx 600 n’a reculé que de 4,4 %.

Le CAC 40 français a reculé de 4 %, le FTSE 100 a baissé d’environ 3 %, et le FTSE MIB italien n’a diminué que de 0,9 %.

Le DAX allemand reste une exception, en hausse de 2,4 % depuis le début de l’année 2025.

Les analystes attribuent cette surperformance relative aux attentes selon lesquelles les retombées économiques du conflit commercial mené par les États-Unis seront moins graves en Europe.

Plusieurs banques de Wall Street ont noté que la base d’exportation diversifiée de l’Europe, ses liens commerciaux plus étroits avec l’Asie hors de Chine et ses réponses de politique monétaire plus conservatrices pourraient atténuer l’impact.

Les actions américaines vendredi

Aprèsavoir commencé la journée dans le rouge, les actions américaines ont légèrement progressé vendredi, les investisseurs cherchant à se stabiliser après une semaine volatile dominée par les gros titres sur les tarifs douaniers et les données économiques.

Le S&P 500 a progressé de 0,5 %, le Dow Jones Industrial Average a gagné 140 points, soit 0,4 %, et le Nasdaq Composite a grimpé de 0,7 %.

Cette hausse est intervenue malgré un repli des données sur le moral des consommateurs qui a brièvement pesé sur les marchés boursiers.

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour avril a baissé plus que prévu, signalant une inquiétude croissante au sein des ménages.

La dernière enquête sur le moral des consommateurs de l’Université du Michigan a révélé une forte baisse de la confiance, l’indice tombant à 50,8 en avril contre 57 en mars.

Il s’agit de l’un des niveaux les plus bas depuis les creux de la période pandémique, ce qui souligne l’inquiétude croissante des consommateurs face aux préoccupations inflationnistes et aux tensions commerciales croissantes.

Plus notablement, les anticipations d’inflation des consommateurs pour l’année à venir ont atteint leur plus haut niveau depuis 1981, alimentant les inquiétudes quant à la persistance des pressions sur les prix, même si les indicateurs d’inflation plus larges montrent des signes de ralentissement.