Os preços das criptomoedas flutuaram bastante ao longo da semana, com o preço do Bitcoin oscilando para mais de US$ 69 mil e voltando para menos de US$ 65 mil antes de recuperar algum terreno e ser negociado acima de US$ 67 mil na noite de sexta-feira.

A maioria das altcoins também oscilou bastante, com moedas meme registrando grandes ganhos antes de cair.

Enquanto isso, no setor em geral, as principais notícias da semana incluíram um ataque de hackers a uma carteira do governo dos EUA para roubar US$ 20 milhões em criptomoedas.

Notícias sobre criptomoedas

Binance

Uma das principais notícias sobre criptomoedas desta semana é a libertação do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, pelas autoridades nigerianas.

Gambaryan, cidadão americano, está detido há quase oito meses, tendo sido preso no final de fevereiro.

O CEO da Binance, Richard Teng, anunciou o lançamento de Gambaryan.

Ondulação

Também para fazer manchetes de criptomoedas está a US Securities and Exchange Commission (SEC) e a Ripple entrando com recursos na batalha legal em andamento. Executivos e representantes legais da Ripple sustentam que o XRP não é um título e a SEC não contestou isso.

A doação de US$ 10 milhões do cofundador da Ripple para a campanha de Kamala Harris também atraiu atenção significativa.

Carteira criptográfica do governo dos EUA hackeada

O ataque que fez um invasor roubar US$ 20 milhões de uma carteira do governo dos EUA também é uma história que muitos acompanharão nas próximas semanas.

No entanto, em uma rápida reviravolta, o hacker devolveu US$ 19,2 milhões à carteira.

Enquanto isso, promotores dos EUA delinearam planos para oferecer um acordo judicial a Eric Council Jr., o homem recentemente preso por hackear a conta X da SEC em janeiro.

Listra, Tether, MicroStrategy, Kraken

A Stripe adquiriu a empresa de stablecoin Bridge por US$ 1,1 bilhão, um movimento que consolida a reentrada da empresa no mercado de criptomoedas.

Em outro desenvolvimento, a Tether revelou uma estátua do criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, em Lugano, Suíça.

Enquanto isso, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que sua empresa não pretende abrir o capital.

A comunidade de criptomoedas também se envolveu bastante com a oferta do fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, de ajudar a Microsoft a adotar uma estratégia de Bitcoin.

Saylor diz que seu BTC irá para a civilização quando ele se for.

Em outro lugar, a Kraken foi notícia com relatos de que a exchange de criptomoedas estava procurando lançar sua própria rede de camada 2.

Resumo de preço de criptomoedas

Bitcoin se mantém acima de US$ 67 mil

Conforme destacado acima, o preço do BTC subiu acentuadamente no início da semana. Dados mostram que os touros testaram máximas de $ 69.227 em 21 de outubro.

No entanto, a rejeição no nível de resistência fez com que os preços caíssem para mínimas de US$ 65.440 em 23 de outubro, antes de subirem para acima de US$ 67.000 novamente.

Nas últimas 24 horas, o preço do BTC variou entre US$ 65,8 mil e US$ 68,8 mil, e girava em torno de US$ 67 mil no momento em que este artigo foi escrito.

As moedas meme ofuscaram as principais altcoins

Esta semana, várias moedas meme atingiram novas máximas históricas, incluindo Popcat (POPCAT) e Cat in a Dogs World (MEW).

Tokens com tema de cachorro também chegaram à festa, assim como moedas PolitiFi antes das eleições nos EUA.

No entanto, essas moedas meme também caíram significativamente, à medida que os traders realizam lucros. POPCAT está entre os maiores perdedores, com -17% em 24 horas.

SAFE, Raydium (RAY) e APE entre os maiores ganhadores

Enquanto várias altcoins buscam recuperar níveis-chave de preços após uma pressão negativa notável, Safe (SAFE), Raydium (RAY) e ApeCoin (APE) estão entre aquelas que mantêm os ganhos no final da semana.

O preço do SAFE subiu 16% em 24 horas e 63% na semana passada, liderando as 100 principais moedas por capitalização de mercado.

Em outros lugares, a RAY subiu 32% na semana passada e a APE foi negociada mais de 58% acima, ficando em terceiro lugar na semana.

Esta está na lista das 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado.

No topo da tabela de classificação está a moeda meme Goatseus Maximus (GOAT).