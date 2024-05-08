Türkiye, veri paylaşımı uygulamaları nedeniyle Meta’ya 37,2 milyon dolar para cezası verdi

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Türkiye rekabet kurulu, teknoloji devinin Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını içeren veri paylaşım faaliyetlerine ilişkin iki ayrı soruşturmanın sonuçlanmasının ardından Çarşamba günü Meta Platformları’na 1,2 milyar lira (37,20 milyon dolar) tutarında ağır bir para cezası verdi. İş Parçacığı.

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Threads ve Instagram entegrasyonuna yönelik incelemeler

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Aralık ayında başlayan soruşturmalar, Threads ve Instagram’ın entegrasyonundan kaynaklanan potansiyel rekabet hukuku ihlallerine odaklandı.

Bu endişelere yanıt olarak rekabet kurulu, Mart ayında iki platform arasında veri paylaşımını engellemek için geçici tedbirler uygulamaya koydu.

Sonuç olarak Meta, bu önlemlere uymak amacıyla geçtiğimiz ay Türkiye’deki Threads’in geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Cezaların dağılımı

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Kurul, cezanın Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerindeki uyum süreci ve soruşturmalarla ilgili konular için 898 milyon lirayı kapsadığını açıkladı.

Ayrıca Threads’e ilişkin ihlallere özel olarak 336 milyon liralık ayrı bir para cezası kesildi.

Kullanıcı onayı ve veri kullanımı şeffaflığı

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Rekabet kurulunun kararına göre kullanıcılar artık kişisel verilerini Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden ancak açık rıza ile birleştirme seçeneğine sahip olacak.

Ayrıca kullanıcılar, verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirilecek ve her platformda yer alan bir “hesap merkezi” aracılığıyla gizlilik ayarlarını daha sonra düzenleme olanağına sahip olacak.

Uyumsuzluk durumunda ek cezalar

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İlgili bir gelişmede, kurul daha önce Ocak ayında Meta’ya başka bir soruşturmada yeterli belge sağlayamadığı için günlük 160.000 dolar para cezası vermişti.

Ayrıca Mart ayında veri paylaşımı uygulamalarına ilişkin bilgilendirme mesajı nedeniyle günlük 4,8 milyon lira para cezası kesildi. Her iki günlük ceza seti de 3 Mayıs’ta sona erdi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.