Akamai’nin Cloudflare ile birleşmesi gerekiyor: Jim Cramer

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Jim Cramer’e göre Akamai Technologies Inc.’in (NASDAQ: AKAM) Cloudflare veya Fastly gibi şirketlerle birleşmesi gerekiyor. Cambridge merkezli firmanın hisseleri Cuma günü %8,0 düştü.

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Cramer, Akamai Technologies hakkındaki görüşünü paylaşıyor

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Mad Money sunucusu bugün CNBC’nin “ Squawk Box ” programında $AKAM’ın siber güvenlik biriminden övgüyle söz etti.

Ancak içerik dağıtım ağının “eski moda” olduğunu ve bu nedenle birleştirilmesi gerektiğini ekledi. Cloudflare’in CEO’su Matthew Prince’in “bu işi devralmasına” izin verilmesini önerdi.

Jim Cramer, Akamai Technologies’in “zayıf bölümü devre dışı bırakırsanız çok değerli olacağını” düşünüyor.

Hatta siber güvenlik işini “taç mücevher” olarak nitelendirdi ve $AKAM’ın şu anda bu segment için herhangi bir kredi alamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=-pJyw3qhvSA

Akamai 1. Çeyrek kazanç açıklamasında öne çıkanlar

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Cramer’in sözleri, Akamai Technologies’in dün gece yayınladığı üç aylık kazanç raporunun ardından geldi.

Nasdaq’da listelenen firmanın teslimat geliri yıllık bazda %11 düştü ancak basın bültenine göre güvenlik geliri ilk çeyrekte %21 gibi devasa bir artışla 491 milyon dolara ulaştı.

$AKAM’ın siber güvenlik biriminin yakın zamanda ABD Ordusu’ndan “sıfır güven hamlesinin bir parçası olarak taktik kimlik” için bir sözleşme kazandığını unutmayın.

Akamari hisseleri de düşüşte çünkü bir Citi analisti, teknoloji şirketinin “güçlenen ABD doları, büyük bir sosyal medya müşterisinin maliyetleri optimize etmesi ve trafik artışını yavaşlatması”nı yansıtacak şekilde tüm yıl rehberini olumsuz yönde revize etmesinin ardından fiyat hedefini 110 dolara düşürdü. Cuma günü endüstri”.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.