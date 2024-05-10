Albemarle Corporation ve lityum: Düşüş eğiliminden kurtulmak mı?

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Albemarle Corporation’ın (NYSE: ALB) borsadaki son yolculuğu, lityum endüstrisinin inişli çıkışlı yolculuğunu yansıtıyor. Hisse başına 300 doların üzerinde hakimiyet kurmasından Kasım 2022 ile Nisan 2024 arasında yaklaşık 110 dolara düşmesine kadar şirketin kaderi, 80 doların üzerinde bir seviyeden 20 doların/kg’ın altına inen değişken lityum fiyatlarına bağlı.

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Albemarle, 2024 yılının ilk çeyreğinde mali açıdan zorlu bir çeyrekle karşı karşıya kaldı. EPS beklentilerini 0,03 dolar aşmasına rağmen, geliri bir önceki yıla göre şaşırtıcı bir şekilde %47,26 düştü ve tahminlerin yaklaşık 2 milyon dolar altında kaldı. Bu keskin düşüşün temel nedeni, Albemarle’ın kârlılığını sert bir şekilde etkileyen lityum fiyatlarındaki serbest düşüştü.

Fırtınayı atlatmak için Albemarle, verimliliği artırmaya yönelik maliyet tasarrufu sağlayan önlemler ve girişimler uyguladı ve bu, çeyrekte 90 milyon doların üzerinde tasarruf sağladı. Ayrıca lityum pazarında fiyatlandırma şeffaflığını artırmak için adımlar attılar. İleriye dönük olarak şirket, lityum fiyatlarının düşük kalması durumunda sermaye harcamalarını kısma olasılığının sinyalini verdi.

Albemarle’ın kaderinin lityum fiyatlarına yakından bağlı olması nedeniyle yatırımcılar hissenin bundan sonra nereye gidebileceğini çözmek için artık teknik analize yöneliyor. Albemarle’ın gelecekteki performansı hakkında ne gibi bilgiler sunabileceklerini görmek için grafiklere dalalım.

Kalıcı düşüş trendine rağmen destek seviyesi kırılmadı

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Albemarle’ın uzun vadeli grafiğinde, artan lityum fiyatlarının körüklediği KOVİD sonrası ralli sırasındaki güçlü yükseliş hareketinin ardından hisse senedinin Kasım 2022 ile Kasım 2023 arasında kalıcı bir düşüş eğiliminde olduğunu görebiliriz. Hisse senedinin oluştuğunu da görebiliriz. Bu yolculuk sırasında bir baş ve omuz modeli.





TradingView’den ALB grafiği

Baş ve omuz modeli, destek seviyesinin kırılması durumunda genellikle aşağı doğru bir hareket olduğunu gösterir. Ancak hisse senedi 105 dolarlık destek seviyesini henüz kırmadı ve Kasım 2023’ten bu yana bir aralıkta işlem görüyor.

Hisse senedi 105 ila 145 dolar arasındaki bu işlem aralığının altına veya üstüne çıkmadı. Halihazırda hisse sahibi olan yatırımcılar, hisse senedi 105 doların altına düşmediği sürece elinde tutmaya devam edebilirler. Hisse senedi almayı sabırsızlıkla bekleyen yatırımcıların, 145 doların üzerine çıkıp 2-3 gün bu seviyenin üzerinde kapanmasını beklemeleri gerekiyor.

Kısa vadeli menzile dayalı işlemler işe yarayabilir

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Albemarle’ın uzun vadeli grafiğinden ipuçları alırsak, kısa vadeli saatlik grafikte bile hisse senedinin uzun süredir aralık sınırında olduğunu görebiliriz. Her iki yönde de – yukarı veya aşağı – güçlü bir momentum yok.

TradingView’den ALB grafiği

Kısa vadeli yatırımcıların bu aralığa bağlı hareketten yararlanmak için hisse senedinin bu aralığın üst veya alt sınırlarına ulaşmasını beklemesi gerekiyor. Hisse senedi 145 dolar seviyesine yaklaştığında, zararı durdurmayı 152 dolarda tutarken açığa satış yapabilirler. 105-110 dolar seviyelerine yakın kar rezervasyonu yapabilirler.

Tersine, zararı durdurmayı 103 $’da tutarken hisse senedini 110 $ civarında satın alabilir ve 140-145 $ seviyesine yakın kar kaydedebilirsiniz.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.