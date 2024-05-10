Gelecek hafta izlenecek hisse senetleri: AMAT, CSCO, GRAB, MNDY, BABA ve daha fazlası

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İlk çeyrek kazanç sezonunun sona ermesiyle birlikte Amerikan hisse senetleri bu hafta harika bir performans sergiledi. Dow Jones göstergesi art arda üç hafta boyunca yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 40.000 dolara yaklaşıyor.

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Benzer şekilde Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri de tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşıyor. Bunun nedeni kazanç sezonunun son derece başarılı olmasıdır. FactSet’in verileri, şirketlerin şu ana kadar %5,4’lük karma kazanç büyümesi kaydettiğini gösteriyor; bu da 2’22’nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek nokta.

Hisse senetleri, bir dizi zayıf ekonomik rakamın ardından Fed’in bu yılın sonlarında faiz indirimine başlayacağına dair daha fazla işaretin ortaya çıkmasıyla da yükseldi. Tüketici güveni düştü, işgücü piyasası yumuşadı, imalat ve hizmet çıktıları ise düştü.

Gelecek hafta, daha fazla büyük şirketin sonuçlarını açıklayacağı finansal piyasalar için önemli bir hafta olacak. Pazartesi günü izlenecek en iyi şirket, piyasa değerine göre en büyük Çin şirketi olan Tencent olacak.

The Home Depot, Alibaba ve Miniso gibi perakende şirketleri sonuçlarını Salı günü yayınlayacak, ardından Walmart ve JD.com Perşembe günü yayınlayacak. Bu şirketler dünyanın en büyük iki ülkesinde perakende sektörünün durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

Sonuçlar, SPDR S&P Perakende ETF’sinin (XRT) bu yılki en yüksek seviyesinden %6,50 gerilediği bir zamanda açıklanacak.

Gelecek hafta izlenecek diğer önemli şirket ise yarı iletken şirketlerinde yaygın olarak kullanılan ürünleri üreten Applied Materials (AMAT) olacak. Yapay zekada devam eden trendden önemli ölçüde faydalanıyor.

İzlenecek diğer en iyi şirketler ise Monday.com (MNDY), Baidu, Take-Two Interactive, Under Armour ve Solventum olacak. Son kazanç raporunun ardından hisseleri %23’ün üzerinde düşüş yaşadığı için Monday.com’a daha çok odaklanacağım.

Japonya’da Mitsubishi UFJ, Sumitomo ve Mizuho Financial gibi bazı önemli bankacılık grupları sonuçlarını Çarşamba günü yayınlayacak.

Bu şirketlerin yanı sıra ABD hisse senetleri Çarşamba günü açıklanacak en son ABD Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerine de tepki verecek. Bu rakamlar önemli olacak çünkü Fed’in ne zaman faiz indirimine gideceğini etkileyecekler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.